تقرير: النصر السعودي توصل لاتفاق مع ستول ديميتريفسكي حارس رايو فايكانو

قال رودي جاليتي الصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا إن النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى رايو فايكانو الإسباني.

وأضاف الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه على تويتر أن النصر والحارس توصلا لاتفاق بشأن الشروط الشخصية للحارس، البالغ عمره 28 عاما.

وأكد جاليتي أن المفاوضات جارية مع رايو فايكانو، والحارس الدولي يضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على عرض ”العالمي“ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

🚨🤝 #AlNasr 🇸🇦 and Stole #Dimitrievski reached an agreement on personal terms. 🗣️ Talks with #RayoVallecano are ongoing: the 🇲🇰 goalkeeper are pushing on the 🇪🇸 club management for the transfer. 🐓⚽#Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/TABLGUyU6x — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 14, 2022

ويحتل رايو فايكانو المركز السابع في الليغا الإسبانية برصيد 31 نقطة من 20 مباراة، حيث سجل الفريق 27 هدفا وسكن شباكه 21.

وشارك ديميتريفسكي مع منتخب مقدونيا الشمالية في يورو 2020، التي ودعها الفريق من الدور الأول، بعد المشاركة في مجموعة ضمت منتخبات هولندا وأوكرانيا والنمسا.

ويستعد النصر لاستضافة الفيصلي، يوم السبت، ضمن المرحلة السابعة عشر من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة.

وحقق النصر الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري، ليتقدم في ترتيب الدوري، لكنه يتأخر بفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر، الذي فاز 2-1 على ملعب الرائد، يوم الجمعة.

وتعاقد النصر مع جوناثان رودريجيز مهاجم أوروغواي ونادي كروز أزول المكسيكي، البالغ عمره 28 عاما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لرودريجيز اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين.

ويعيش النصر حالة رائعة منذ تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني ميغل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز السابق، الشهر الماضي، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحقق روسو (65 عاما) لقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020، بجانب كأس ليبرتادوريس في 2007، وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005، وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.