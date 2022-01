تقرير: النصر السعودي توصل لاتفاق مع ستول ديميتريفسكي حارس رايو فايكانو

قال رودي جاليتي الصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا إن النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى رايو فايكانو الإسباني.

وأضاف الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه على تويتر أن النصر والحارس توصلا لاتفاق بشأن الشروط الشخصية للحارس، البالغ عمره 28 عاما.

وأكد جاليتي أن المفاوضات جارية مع رايو فايكانو، والحارس الدولي يضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على عرض ”العالمي“ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

