بـ1.4 مليار دولار.. الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا في 2021.. والهلال على صدارة "صفقات" آسيا

أنفقت الأندية الإنجليزي مليار جنية إسترليني (1.4 مليار دولار) على الانتقالات الدولية في 2021 رغم العثرات المالية التي شكلتها جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لبيانات جديدة نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ أن القيمة المسجلة في أرقام ”فيفا“ جعلت حجم إنفاق ثاني أكثر الدول إنفاقا على الانتقالات، وهي إيطاليا، أقل بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

ومن أصل عشر صفقات كبرى حدثت في 2021، أبرمت الأندية الإنجليزية، التي كانت مدعومة بصفقات البث المرتفعة للغاية، سبع صفقات.

وتضمنت هذه الصفقات انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من إنتر ميلان لتشيلسي، وجادون سانشو ورافائيل فاران من بروسيا دورتموند وريال مدريد على الترتيب إلى مانشستر يونايتد، وانتقال إبراهيما كوناتي من لايبزغ إلى ليفربول.

كما تصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر حصولاً على إيرادات فيما يتعلق باللاعبين الذين رحلوا، حيث حصلت إنجلترا على 548.8 مليون دولار.

وتواجدت عشرة أندية إنجليزي في أول عشرين مركزاً في قائمة أكثر الأندية إنفاقاً على الصفقات في أوروبا، وتصدر مانشستر يونايتد القائمة، وجاء تشيلسي ثانياً، وآرسنال خامساً، وتوتنهام سادساً ومانشستر سيتي ثامناً.

وجاء نوريتش سيتي في المركز الرابع عشر، ويليه برايتون في المركز الخامس عشر، ثم أستون فيلا في المركز الثامن عشر، وليستر سيتي في المركز التاسع عشر وليفربول في المركز العشرين.

وجاء لايبزغ الألماني في المركز الثالث من حيث أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات، وجاء روما الإيطالي في المركز الرابع، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز السابع رغم أنه تعاقد مع العديد من اللاعبين في صفقات انتقال حر- مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة.

رابطة الدوري الإنجليزي: "تأجيل مباراة بيرنلي وليستر سيتي المقررة غدا السبت إلى موعد لاحق بسبب النقص العددي في صفوف لاعبي بيرنلي نتيجة العدوى بفيروس كورونا والإصابات#إرم_سبورت #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/gMBGj7rfdB — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وأكمل باير ليفركوزن وميلان قائمة العشرة الأوائل، فيما كان أتلتيكو مدريد هو أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات بين الأندية الإسبانية، حيث احتل المركز الثالث عشر.

ولم يتواجد برشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية، وغريمه التقليدي ريال مدريد، في أول عشرين نادي من حيث الأكثر إنفاقاً على الصفقات.

الهلال الأكثر إنفاقاً على الصفقات في قارة آسيا

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأندية الأكثر انفاقاً لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021.

وتواجد في القائمة ثلاثة أندية سعودية هم الهلال والاتحاد والشباب.

واحتل الهلال المركز الأول في حين جاء الاتحاد ثانيا وجاء الشباب في المركز السادس.

ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهما القوية.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي:

1- الهلال السعودي.

2- الاتحاد السعودي.

3- الدحيل القطري.

4- شباب الأهلي الإماراتي.

5- شاندونج ليونينج الصيني.

6- الشباب السعودي.

7- الشارقة الإماراتي.

8- شنيزين الصيني.

9- العين الإماراتي.

10- تشانغتشون ياتاي الصيني.