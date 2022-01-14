ترتيب الدوري السعودي: عبدالرزاق حمد الله يقود الاتحاد لتخطي الرائد والانفراد بالصدارة (فيديو)

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفا في ظهوره الأول مع الاتحاد خلال الفوز 2-1 على الرائد ليعزز صدارة فريقه الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وانضم حمد الله إلى الاتحاد بعد رحيله عن النصر عقب خلافات بين الطرفين ويأمل في مساعدة ”العميد“ في تحقيق اللقب بعد غياب أكثر من عشر سنوات.

افتتح حمد الله، هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين بين 2018 و2020، التسجيل من ضربة رأس بعد تمريرة برونو هنريكي العرضية بعد 21 دقيقة فقط.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 85 قبل أن يقلص المغربي محمد فوزير الفارق للرائد بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز السابع على التوالي رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق ست نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني الذي يواجه الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد الرائد عند 24 نقطة بالمركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: