الأهلي السعودي يقيد كارلوس إدواردو بديلا لحمدي النقاز.. ويقترب من ضم لاعب أجنبي

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن النادي الأهلي ينوي تسجيل لاعبه الجديد، البرازيلي كارلوس إدواردو بديلا عن التونسي حمدي النقاز.

وأعلن الأهلي التعاقد مع كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع شباب الأهلي دبي.

الفيصلي يتهم الأهلي بمشاركة لاعبين مصابين بفيروس كورونا خلال مباراة الفريقين بالدوري https://t.co/2whezU3I6h pic.twitter.com/IN2Eu0EZ6k — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ نقلا عن مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قررت قيد كارلوس إدواردو بديلًا لحمدي النقاز، وأن إدارة الأهلي تعمل على مخالصة التونسي، وإنهاء كافة الارتباطات معه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ماجد النفيعي رئيس الأهل تسعى إلى سداد أو جدولة ديون النادي، البالغة 75.147.323 ريالا، في أسرع وقت للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تعيق، حتى الآن، تسجيل اللاعبين الجدد الذين تمَّ التعاقد معهم.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي أصبحت قريبةً من حسم صفقة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، وهو لاعب أجنبي، يجيد اللعب في مركز الجناح، وسيكون بديلًا للسنغالي الحسن نداو، الذي يسعى الأهلي إلى تسويق عقده، أو عمل مخالصة مالية معه لتسجيل اللاعب الجديد.

عمر السومة يتعرض للانتقادات بعد تصريحاته إثر مباراة الأهلي ضد الفيصلي https://t.co/ZpbjSl8CYZ pic.twitter.com/3O2v0jOuWD — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وإلى جانب كارلوس إدواردو أعلن الأهلي التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم سيدرك.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الـ16 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد 16 نقطة فقط من 16 مباراة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب في فبراير المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.

الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات لضم الكولومبي دييغو فالويس https://t.co/ot8Zrgkk4i pic.twitter.com/mTQIUTmJJZ — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

عدد اللاعبين الأجانب

ويوم أمس الخميس كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه بشأن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، خلال الموسم المقبل 2022/2023.

وقال يسار المسحل: ”الاتحاد السعودي أعلن قبل نحو عامين تمديد العمل بالـ7 أجانب حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أنه لا يوجد أي توجه لتخفيض اللاعبين الأجانب، وستتم مناقشة العدد الأمثل، وإن كان هناك من الممكن أن توجد إضافة فنية على كافة الأطراف لزيادة العدد ستتم دراسته“.

وأضاف: ”اجتماعنا مع الأندية تشاوري دون تصويت، وأتمنى خلال شهر أن نحسم إن كنا سنستمر على 7 أجانب أم ستتم الزيادة“.

ووفقًا للوائح، يحق لكل نادٍ في الدوري السعودي للمحترفين، قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته، بينهم محترف آسيوي واحد على الأقل.