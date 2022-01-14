نادي الهلال السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع ميشيل لاعب فلامنغو

قالت وسائل إعلام برازيلية إن إدارة نادي فلامنغو البرازيلي قد استلمت عرضا، اليوم الجمعة، من إدارة نادي الهلال السعودي من أجل ضم الجناح ميشيل، وقد اجتمع نائب الرئيس مع وكيل اللاعب لمناقشة العرض.

وبحسب الصحفي البرازيلي ”Paparazzo Rubro-Negro“، فإنه وصل عرض جديد لفلامنغو للتعاقد مع ميشيل، في حين ذكر ”فلازويرو“ أن كل شيء يشير إلى أن العرض رسمي من الهلال، نقلا عن مصادر مرتبطة بفلامنغو، علما أن عقد اللاعب مع فلامنغو ينتهي في ديسمبر 2024.

Marcos Braz, mal acabou a reunião com empresário de Arrascaeta e já foi visto neste minuto com Eduardo Maluf, empresário de Michael. Acaba de chegar uma nova proposta do Mercado Árabe pelo atacante do #MaisQuerido, melhor do que o valor que foi pago pelo #CRF quando o contratou. pic.twitter.com/1g14LSRZLo — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) January 13, 2022

ويجيد ميشيل البالغ من العمر 25 عاما اللعب في مركز المهاجم، ويلعب بالقدم اليمنى ويتألق في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

وشارك ميشيل موسم 2020/2021 في 35 مباراة، بينهم 23 أساسيا، حيث أسهم بـ18 هدفا، إذ سجل 14 وصنع 4.

وتبلغ‏ القيمة السوقية لميشيل نحو 7 ملايين يورو بحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في الأرقام والإحصائيات والقيمة السوقية للاعبين.

Como foi noticiado pelo @PaparazzoRN, há uma proposta pelo Michael do mundo árabe, tudo indica que a proposta oficial seria do Al Hilal, segundo fontes ligadas ao Flamengo. — Flazoeiro (@CanalFlazoeiro) January 13, 2022

يشار إلى أن الهلال حسم 3 صفقات رسمية، حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن نادي الاتحاد، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد، نجم النصر.

كما تردد أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق نهائي مع عبدالإله المالكي، متوسط ميدان الاتحاد، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كما قالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة الاتفاق تلقت اتصالًا من إدارة نادي الهلال تطلب فيه الموافقة على بيع المتبقي من عقد محمد الكويكبي.

وأوضحت الصحيفة أن عرض الهلال قوبل برفض قاطع من الاتفاق في ظل تبقي عامين ونصف العام من مدة العقد بين اللاعب وناديه.

يشار إلى أن محمد الكويكبي، البالغ من العمر 27 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال، في العام 2019، لكن الاتفاق قطع الطريق أمام النصر وجدد عقد اللاعب، في يناير 2020 حتى 2024، بعد أن كان العقد السابق ينتهي في يونيو الماضي.

الهلال يتفق مع عبدالإله المالكي.. والاتفاق يرفض عرض الزعيم لضم محمد الكويكبي https://t.co/LWalSlFWJT pic.twitter.com/XdCHgXMhjN — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وانتقل محمد الكويكبي من العروبة إلى الاتفاق، في العام 2016، وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد شارك مع الاتفاق في 7 مباريات، الموسم الحالي، لم يسجل فيها ولم يصنع أي هدف.

وقبل أشهر أشعل الكويكبي حماس مشجعي الهلال بعد فوز الاتفاق على النصر في الدوري السعودي، حيث ظهر الكويكبي في مقطع فيديو وسأله شخص: ”لماذا لم تغرز العلم بعد الفوز على النصر؟“، في إشارة لما فعله علي البليهي مدافع الهلال عقب مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وضحك الكويكبي، قائلًا: ”مغروز وخالص“.