نادي الهلال السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع ميشيل لاعب فلامنغو

قالت وسائل إعلام برازيلية إن إدارة نادي فلامنغو البرازيلي قد استلمت عرضا، اليوم الجمعة، من إدارة نادي الهلال السعودي من أجل ضم الجناح ميشيل، وقد اجتمع نائب الرئيس مع وكيل اللاعب لمناقشة العرض.

وبحسب الصحفي البرازيلي ”Paparazzo Rubro-Negro“، فإنه وصل عرض جديد لفلامنغو للتعاقد مع ميشيل، في حين ذكر ”فلازويرو“ أن كل شيء يشير إلى أن العرض رسمي من الهلال، نقلا عن مصادر مرتبطة بفلامنغو، علما أن عقد اللاعب مع فلامنغو ينتهي في ديسمبر 2024.

Marcos Braz, mal acabou a reunião com empresário de Arrascaeta e já foi visto neste minuto com Eduardo Maluf, empresário de Michael. Acaba de chegar uma nova proposta do Mercado Árabe pelo atacante do #MaisQuerido, melhor do que o valor que foi pago pelo #CRF quando o contratou. pic.twitter.com/1g14LSRZLo

— Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) January 13, 2022