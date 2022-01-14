نيوكاسل يزور السعودية لأول مرة منذ الاستحواذ على النادي

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في تقرير حصري إن نيوكاسل يونايتد من المقرر أن يزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هذا الشهر، منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في البلاد على النادي.

وأبلغت إدارة النادي الفريق بأنه سيسافر من المملكة المتحدة يوم الأحد، 23 يناير/كانون الثاني الحالي أي في اليوم التالي لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكدت مصادر بالنادي الرحلة التي تنتظر بعض الأمور اللوجستية والمتعلقة بكوفيد-19 من أجل حسمها.

رسميًا. نيوكاسل يعلن التعاقد مع كيران تريبير https://t.co/hB1Nv7w7g5 pic.twitter.com/WkZmcsxuZB — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

من المقرر أن يقضي فريق المدير الفني إيدي هاو بعض الوقت في معسكر تدريبي في الطقس الدافئ بالمملكة، ويُعتقد أنه قد يكون هناك أيضًا بعض ارتباطات العلاقات العامة للفريق في المملكة.

ولا شك أن زيارة الفريق للسعودية ستجذب انتباه وسائل الإعلام نظرًا للجدل حول صفقة الاستحواذ على النادي البالغة 305 ملايين جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المرجح أن يلتقي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس نيوكاسل ياسر الرميان مع الفريق أثناء تواجده في السعودية، وربما بعض الشخصيات السعودية النافذة الأخرى.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن حصة 80% في النادي، بينما تملك أماندا ستافيلي والأخوان روبن الأسهم المتبقية.

https://twitter.com/EremSports/status/1477614925698646016

وأنفق الملاك الجدد 37 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا القادم من أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، والدولي النيوزيلاندي كريس وود القادم من بيرنلي.

وبعد المباراة في ليدز ليس من المقرر أن يلعب نيوكاسل مرة أخرى حتى الثامن من فبراير/شباط المقبل، على الرغم من أن معسكر السعودية سيتزامن مع الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث توجد فرصة لانضمام اللاعبين الجدد مع زملائهم بالفريق لأول مرة في السعودية.

ورفعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، الحظر المفروض على الأندية التي تعقد اتفاقات رعاية مع شركات مرتبطة بمالكيها، وهي خطوة ستسمح لنيوكاسل يونايتد بتوقيع صفقات مع شركات سعودية وقد تشهد الزيارة المقبلة بداية توقيع مثل هذه الاتفاقيات.

تقرير: نيوكاسل وإيفرتون يستعدان لتقديم عرض لموسى ماريغا نجم نادي الهلال https://t.co/xgvV1aOMmb pic.twitter.com/ZTjczkVsVq — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وأكدت رابطة الدوري رفع الحظر المؤقت، الذي فُرض في أكتوبر/ تشرين الأول بعد بيع نيوكاسل يونايتد إلى كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لكن أي صفقات رعاية ”طرف مرتبط“ ستخضع لعملية مصممة للتأكد من أن الصفقات تعكس ”قيمة سوقية عادلة“ وليست وسيلة للتلاعب في الإيرادات من أجل السماح بإنفاق أكبر بموجب قواعد اللعب النظيف المالي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، إن مثل هذه الصفقات ستخضع للتدقيق من قبل مجلس إدارة خاص سيأخذ المشورة من مقوم خارجي مستقل.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من 19 مباراة وسيستضيف واتفورد يوم السبت.