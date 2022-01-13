على خلفية إيقافه 8 مباريات.. خالد الرشيدي حارس القادسية يعتزل كرة القدم نهائيا

أعلن خالد الرشيدي حارس نادي القادسية الكويتي اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد تأييد قرار بإيقافه عن اللعب 8 مباريات، مع مباراتي الطرد المباشر.

وأيدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة حارس نادي القادسية خالد الرشيدي، بإيقافه عن اللعب 8 مباريات، إضافة إلى مباراتي عقوبة الطرد المباشر، ليصبح الإجمالي 10 لقاءات، مع غرامة مالية 9 آلاف دولار على الحارس.

وكتب الرشيدي عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“ عقب تأييد إيقافه: بعد التوكل على الله.. أعلن اعتزالي كرة القدم نهائياً ”.

وأضاف: ”ستتم تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر لجماهير نادي القادسية ولأخواني اللاعبين ولمجلس الإدارة على عدم قدرتي بتكملة مشواري بالوضع الراهن، وشكراً لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي“.

بعد التوكل على الله..

اعلن اعتزالي كرة القدم نهائياً وسيتم تسوية عقدي مع نادي القادسية واعتذر لجماهير نادي القادسية ولأخواني الاعبين ولمجلس الادارة على عدم قدرتي بتكملة مشواري بالوضع الراهن وشكراً لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي.. — khaled alrashidi (@khaledmm35) January 13, 2022

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي قد فرضت عقوبة الإيقاف 8 مباريات على الحارس الرشيدي، بعد تجاوزه بحق الحكم يوسف النصار، الذي أدار مباراة القادسية والسالمية في الجولة السادسة من الدوري.

وقام الحارس خالد الرشيدي بعرقلة الحكم يوسف نصار الذي أدار المواجهة؛ وذلك عندما احتسب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد أحد زملائه.

وعلى إثر ذلك تعرض الدولي الكويتي خالد الرشيدي حارس مرمى القادسية للطرد، بعدما أقدم على عرقلة الحكم خلال مواجهة فريقه ضد السالمية، في الجولة السادسة من عمر الدوري الكويتي لكرة القدم.

خالد الرشيدي حارس القادسية يعرقل الحكم متعمدا ويحصل على بطاقة حمراء 🟥 pic.twitter.com/zUPwyxHAg0 — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة عندما نجح مهاجم السالمية حسين الموسوي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وبعد الهدف تعرض الموسوي للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل الحارس.

ولجأ حكم المباراة يوسف نصار لتقنية حكم الفيديو المساعد، واحتسب اللعبة ركلة جزاء، ثم أشهر البطاقة الحمراء لمدير فريق القادسية فيصل الشمري للاعتراض، فقام الحارس خالد الرشيدي بالاعتداء عليه وعرقلته فأشهر له البطاقة الحمراء، ثم لرئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف للتدخل.

يذكر أن القادسية يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكويتي الممتاز، برصيد 19 نقطة، وهو نفس رصيد الكويت صاحب المركز الثاني، لكن فارق الأهداف لصالح الأخير.

ويتصدر كاظمة ترتيب الدوري الكويتي برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن القادسية والكويت.