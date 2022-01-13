فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون ونادي النصر يتصدر ترتيب هدافي كأس أفريقيا

ابتعد فينسينت أبو بكر مهاجم نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في بلاده الكاميرون.

ويخوض منتخب الكاميرون مباراته الثانية في كأس أمم أفريقيا 2022، التي تقام على أرضه، أمام إثيوبيا.

وأحرز فينسينت أبو بكر هدفين في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، حيث أحرز هدفين وفي المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو.

فينسينت أبوبكر مهاجم الكاميرون ونادي النصر السعودي يتصدر ترتيب هدافي #كأس_أمم_أفريقيا ب4 أهداف – حتى الآن – في مباراتين فقط. #الكاميرون_اثيوبيا #AFCON2021 pic.twitter.com/89N4PE9cfh — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وانضم فينسينت أبو بكر إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويواجه اليوم الخميس منتخب الكاميرون مع نظيره الإثيوبي على ستاد ”باول بيا ستاديوم“، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وحقق منتخب الكاميرون الفوز على منتخب بوركينا فاسو في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، في حين انتصر الرأس الأخضر على إثيوبيا بهدف وحيد.

ويعتلي المنتخب الكاميروني صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويتساوى معه الرأس الأخضر في النقاط، والذى يتواجد في وصافة الترتيب.