رياضة

فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون ونادي النصر يتصدر ترتيب هدافي كأس أفريقيا
تاريخ النشر: 13 يناير 2022 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 13 يناير 2022 17:45 GMT

فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون ونادي النصر يتصدر ترتيب هدافي كأس أفريقيا

خوض منتخب الكاميرون مباراته الثانية في كأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام على أرضه أمام إثيوبيا.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ابتعد فينسينت أبو بكر مهاجم نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في بلاده الكاميرون.

ويخوض منتخب الكاميرون مباراته الثانية في كأس أمم أفريقيا 2022، التي تقام على أرضه، أمام إثيوبيا.

وأحرز فينسينت أبو بكر هدفين في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، حيث أحرز هدفين وفي المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو.

 

وانضم فينسينت أبو بكر إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويواجه اليوم الخميس منتخب الكاميرون مع نظيره الإثيوبي على ستاد ”باول بيا ستاديوم“، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وحقق منتخب الكاميرون الفوز على منتخب بوركينا فاسو في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، في حين انتصر الرأس الأخضر على إثيوبيا بهدف وحيد.

ويعتلي المنتخب الكاميروني صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويتساوى معه الرأس الأخضر في النقاط، والذى يتواجد في وصافة الترتيب.

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