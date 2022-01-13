الفيصلي يتهم الأهلي بمشاركة لاعبين مصابين بفيروس كورونا خلال مباراة الفريقين بالدوري

كشفت تقارير صحفية سعودية أن النادي الفيصلي قد يرفع مذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الأهلي؛ بسبب مشاركة لاعبين مصابين بفيروس كورونا، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن الشكوى ستتضمن مشاركة لاعبين من فريق الأهلي أمام الفيصلي، رغم أن مسحتهم كانت إيجابية.

وأشارت الصحيفة، التي لم تنشر أسماء اللاعبين، إلى أنهم شاركوا في اللقاء، وسيقوم النادي الفيصلي بدعم ذلك بصور التقارير الطبية لهم.

كما تضمن الاحتجاج– وفقًا للصحيفة- مشاركة حمدي النقاز في اللقاء، حيث دعم الفيصلي احتجاجه بأوراق تثبت عدم أهليته، وأنه يرتبط بعقد عمل سارٍ، وأنه لاعب غير عاطل عندما تعاقد معه الأهلي.

هدف الفيصلي الثاني على الأهلي .. محمد الربيعي 😱#الفيصلي_الاهلي

pic.twitter.com/oI1pS3f6VU — إرم سبورت (@EremSports) January 11, 2022

وتعادل الأهلي مع نظيره الفيصلي بنتيجة (2-2)، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وافتتح فريق الفيصلي أهداف المباراة مبكرا، وتحديدا عند الدقيقة العاشرة من عمر شوط المباراة الأول، عن طريق اللاعب هشام فايق.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 45، بعد تعرض فيليب براداريتش لدفعة قوية خلال ارتقائه للعب الكرة العرضية من جانب إيغور روسي.

وتمكن الأهلي من إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عن طريق المهاجم السوري عمر السومة من ركلة جزاء، وضعها قوية على يمين الحارس الذي لم يقدر على الوصول إليها.

ومع انطلاق أحداث شوط المباراة الثاني، نجح فريق الفيصلي في تسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 55، عن طريق جيليرمي بعد تمريرة قصيرة من رمية تماس من محمد العمري، استلمها جيليرمي وسدد أرضية قوية في الزاوية الضيقة، لتمر من تحت أيدي محمد الربيعي بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 73، أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية وكارت أحمر من نصيب محمد خبراني، بعد خطأ على رومان أمالفيتانو، ليكمل الأهلي المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 81، سجل الأهلي هدف التعادل عن طريق عمر السومة بعد عرضية من ركنية من الجانب الأيسر، عن طريق عبد الرحمن غريب، يقابلها السومة على الطائر في الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2).

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركز الثالث عشر.

لماذا رفض تاليريس الارجنتيني عرض الأهلي لضم فالويس؟

من جهة أخرى وضحت تقارير صحفية أرجنتينية عن السبب وراء رفض إدارة نادي تاليريس الأرجنتيني للعرض المقدم من قبل الأهلي لضم الجناح الكولومبي دييغو فالويس.

وبحسب ما نقلت الصحف الأرجنتينية عن رئيس نادي تاليريس فإنهم رفضوا العرض بسبب طريقة الدفع المقترحة من قبل الأهلي.

وأوضح رئيس النادي أن عرض الأهلي كان نظير 6.5 ملايين دولار وليس كما أشيع بأنه 8 ملايين كما أن طريقة الدفع ستكون على ثلاثة دفعات وهو ما رفضه رئيس النادي الأرجنتيني.

اللاعب الكولومبي يبلغ من العمر 25 عاما هو لاعب مركزه الأساسي الجناح الأيمن ويستطيع اللعب ايضا خلف المهاجمين ومركز الهجوم.

يرتبط فالويس بعقد مع تاليريس حتى يونيو 2024 وحصل على لقب أفضل محترف أجنبى فى الارجنتين خلال عام 2021.