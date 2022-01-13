ياسر المسحل يكشف موقف الاتحاد السعودي من تقليص عدد المحترفين الأجانب

كشفت ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، خلال الموسم الرياضي المقبل 2022/2023.

وقال يسار المسحل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: ”الاتحاد السعودي أعلن قبل نحو عامين تمديد العمل بالـ7 أجانب حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أنه لا يوجد أي توجه لتخفيض اللاعبين الأجانب، وستتم مناقشة العدد الأمثل، إن كان هناك من الممكن أن توجد إضافة فنية على كافة الأطراف لزيادة العدد ستتم دراسته“.

وأوضح: ”اجتماعنا مع الأندية تشاوري دون تصويت، وأتمنى خلال شهر أن نحسم إن كنا سنستمر على 7 أجانب أم ستتم الزيادة“.

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ووفقًا للوائح، يُحق لكل نادٍ في الدوري السعودي للمحترفين، قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته، بينهم محترف آسيوي واحد على الأقل.

وأشار المسحل إلى عقد اتحاد الكرة، ورش عمل مع الأندية، خلال الفترة المقبلة، لدراسة مدى الاستفادة من اللاعبين الأجانب، وأنه بناءً على نتائج هذه الورش، سيتم الإعلان عن تثبيت عدد الـ7 أجانب، أو زيادتهم إلى 8 أو أكثر.

وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق نظام الـ7 أجانب، منذ العام 2018، ما ساهم في تعاقد الأندية السعودية الكبرى، مع أسماء عالمية.

ويذكر أن نجوم عالميين هناك مرشحون للانتقال إلى السعودية خلال الفترة المقبلة، على رأسهم المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي ارتبط اسمه بنادي الهلال.

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الهلال وسواريز

وكان نايف هزازي، مهاجم منتخب السعودية السابق قد قال إن لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق سينضم لنادي الهلال بنسبة 99.9 %.

ونشر هزازي مقطع فيديو، قال خلاله: ”قابلت شخصية قوية في بوليفارد الرياض، وسألته: هل سينضم لويس سواريز لنادي الهلال؟“.

وأضاف: ”ليس تقليلًا من الهلال، لكن لويس سواريز مهاجم قوي“.

وتابع لاعب النصر والاتحاد السابق: ”أتذكر يوم سجلت للسعودية، وهو لمنتخب أوروغواي في مباراة ودية، كان تاريخًا كبيرًا بالنسبة لي“.

وأتم: ”لويس سواريز هلالي بنسبة 99.9% وفقًا لهذه الشخصية التي لم يسمها“.

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وجهة بيلوتي

كما كشف الصحفي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو، أن الهلال قدم عرضًا ضخمًا للمهاجم الإيطالي بيلوتي نجم تورينو.

وبحسب دي مارزيو، فقد وصل عرض الهلال للمهاجم الدولي الإيطالي البارز إلى 8 ملايين يورو في العام الواحد، في حين أن راتبه الحالي هو 2 مليون يورو فقط.

وبيلوتي، البالغ من العمر 28 عامًا هو لاعب مركز الهجوم في نادي تورينو، والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي بشكل عام.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 35 نقطة من 15 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن الشباب الثاني الذي لعب 16 مباراة، مقابل 29 نقطة للنصر من 16 مباراة في المركز الثالث، و27 نقطة للهلال من 15 مباراة في المركز الرابع.