الهلال يتفق مع عبدالإله المالكي.. والاتفاق يرفض عرض الزعيم لضم محمد الكويكبي

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن نادي الهلال اتفق بشكل نهائي مع عبدالإله المالكي لاعب منافسه الاتحاد.

ووفقًا لصحيفة ”الجزيرة“، فإن الهلال اتفق بشكل نهائي مع عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد للانتقال لصفوفه، وينتظر أن تعلن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضافت أن إدارة الاتحاد استبعدت اللاعب عن البعثة المغادرة للقصيم.

صفقة الكويكبي

في سياق متصل أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الاتفاق رفضت عرضًا من نادي الهلال للتعاقد مع محمد الكويكبي.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة الاتفاق تلقت اتصالًا من إدارة نادي الهلال تطلب فيه الموافقة على بيع المتبقي من عقد محمد الكويكبي“.

رينارد ينتظر رد لجنة الاحتراف وحسم مصير محمد كنو قبل انضمامه للمنتخب السعودي https://t.co/GioKSgRvaF pic.twitter.com/9T3t5hmqR5 — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وأوضحت الصحيفة أن عرض الهلال قوبل برفض قاطع من الاتفاق في ظل تبقي عامين ونصف العام من مدة العقد بين اللاعب وناديه.

يشار إلى أن محمد الكويكبي، البالغ من العمر 27 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال، في العام 2019، لكن الاتفاق قطع الطريق أمام النصر وجدد عقد اللاعب في يناير 2020 حتى 2024، بعد أن كان العقد السابق ينتهي في يونيو الماضي.

وانتقل محمد الكويكبي من العروبة إلى الاتفاق في العام 2016، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد شارك مع الاتفاق في 7 مباريات الموسم الحالي لم يسجل فيها ولم يصنع أي أهداف.

الهلال يقدم عرضين للأهلي لشراء المدة المتبقية من عقد محمد العويس https://t.co/k4QQmlvSsZ pic.twitter.com/y63aWDFAkM — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وقبل أشهر أشعل الكويكبي حماس مشجعي الهلال بعد فوز الاتفاق على النصر في الدوري السعودي، حيث ظهر الكويكبي في مقطع فيديو وسأله شخص ”لماذا لم تغرس العلم بعد الفوز على النصر؟“، في إشارة لما فعله علي البليهي مدافع الهلال عقب مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وضحك الكويكبي وقال: ”مغروز وخالص“.

صفقة العويس

يشار إلى أن الهلال أعلن التعاقد مع الحارس محمد العويس لاعب الأهلي حتى 2025.

وأفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي بأنها قدمت عرضًا للهلال يتضمن إعارة سعود عبدالحميد لمده 6 أشهر، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد الحارس محمد العويس.

وبحسب المصادر التي تحدثت لشبكة ”إرم نيوز“، فإن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض تمامًا، حيث أعلنت في وقت سابق عن استبعاد الحارس من حساباتها لنهاية الموسم.

وكان الهلال قد أعلن أيضا تجديد عقد لاعب الوسط محمد كنو حتى 2025.

لكن نادي النصر، أعلن في بيان رسمي، بدء اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو، بعد تجديد عقد اللاعب مع الهلال.

وأكد النصر أن كنو وقع معه على عقد، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي، وأوضح أنه أرسل إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.