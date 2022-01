أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي إنه ”يراعي الظروف الاستثنائية التي تحيط بمواعيد مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر“.

🚨 Mark your calendar. Here are the dates for #ACL2022!

The #ACLFinal will be played over two-legs on February 19 and 26, 2023.

🔗 https://t.co/8J8OhFxJq1 pic.twitter.com/rQYX3h5XUn

— #ACL2022 (@TheAFCCL) January 13, 2022