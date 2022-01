خلعت قميصها مثله.. احتفال جنوني من زوجة فالفيردي بهدفه الحاسم في شباك برشلونة (فيديو)

احتفلت مينا بونينو، زوجة فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بشكل جنوني عقب تسجيل زوجها الهدف الحاسم في شباك برشلونة بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء.

وفي الشوط الإضافي الأول، استغل فيدي فالفيردي هجمة مرتدة متقنة من زملائه ليضع الكرة في شباك تيرشتيغن مسجلا الهدف الثالث لريال مدريد، إذ كانت انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

وأظهر فيديو زوجة فالفيردي وهي تتابع المباراة في منزلها ـ على ما يبدو ـ ثم انفجارها احتفالا بالهدف الثالث لريال مدريد الذي سجله زوجها بخلع قميصها والقفز للأعلي بضع مرات.

واحتفل فالفيردي بالهدف أيضا بخلع قميصه.

