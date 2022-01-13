الصحف الرياضية: برشلونة عاد.. الفوز الـ100 بشق الأنفس.. وكانتونا: كأس العالم في قطر "جشع ملوث"

شكل فوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية ونصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وفوز إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأهل تشيلسي لنهائي كأس رابطة المحترفين على حساب توتنهام وتطورات قضية نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا وتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن التعاقدات وأخبار رالي دكار / السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بكلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2 والتأهل للنهائي وكتبت :“ ريال مدريد يفوز بالسوبر كلاسيكو ”.

كما تحدثت الصحيفة عن نصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت :“ يمكن أن يغير حياتهم ”.

كما اهتمت بقضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي وكتبت :“ نوفاك ديوكوفيتش كان من الممكن أن يكذب ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد 3-2 وكتبت :“ برشلونة لقد عاد“.

كما تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت :“ لابورتا يفتح الباب لتعاقدات جديدة ”.

الصحيفة اهتمت بنصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يصل مع العديد من الشكوك“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد 3-2 وكتبت :“ يخرجون بشرف ”.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت :“ نصف نهائي من أجل حلول للشكوك ”.

الصحيفة اهتمت برالي دكار / السعودية وفوز برشلونة على سبورتينغ هويلفا 5-0 في الدوري الإسباني للسيدات.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لنهائي كأس رابطة المحترفين بعدما جدد فوزه على توتنهام في إياب نصف النهائي 1-0 وكتبت :“ رودجر الجحيم ”.

كما تحدثت عن فوز ويستهام يونايتد على نوريتش سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدمه للمركز الرابع.

الصحيفة اهتمت بتصريح أسطورة مانشستر يونايتد السابق الفرنسي إريك كونتونا حول كأس العالم بقطر وكتبت :“كونتونا : كأس العالم في قطر هو الجشع الملوث وعمل العبيد إنه شيء مروع ولن أشاهده“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز رقم 100 لريال مدريد في الكلاسيكو بعد فوزه على برشلونة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية وكتبت :“ الفوز المئة بصعوبة وقطع النفس ”.

كما اهتمت الصحيفة بفريق بوردو والتسريبات الأخيرة وكتبت :“ لوران كوشيلني تحت صدمة التسريبات ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس 2-1 وكتبت :“ لا نهائي إنتر ميلان ”.

كما تحدثت عن أخبار ميلان وكتبت :“ ميلان ما بين إيريك بايلي وأندري شيفشينكو ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات مينو ريولا الوكيل الشهير لعدة نجوم وتطورات قضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم ومنعه من دخول أستراليا.

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس 2-1 وكتبت :“ إنتر ميلان رائع ”.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الإنتقالات وكتبت :“ أرسنال يستهدف فلاهوفيتش “ و “ قدوم أوليفيرا رجل من أجل مورينيو ”.