مباراة ريال مدريد وبرشلونة: لحظة انقطاع الكهرباء عن ملعب الملك فهد الدولي (فيديو)

انقطع التيار الكهربائي عن استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، خلال عمليات الإحماء لفريقي ريال مدريد وبرشلونة قبيل انطلاق مباراة كلاسيكو كأس السوبر الإسباني.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ”الملك فهد الدولي“ في العاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

والتقطت كاميرا المباراة لحظة انقطاع الكهرباء عن الملعب، خلال عمليات الإحماء، والذي تحول إلى ظلام دامس.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية للمرة الثانية بعد عام 2019.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويستهدف برشلونة إيقاف سلسلة انتصارات غريمه الريال في مواجهات الكلاسيكو التي بلغت 4 على التوالي.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الغريمين والأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، انتهت بفوز النادي الملكي 2-1 على ملعب ”الكامب نو“ في أكتوبر الماضي.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2018، مقابل 11 للفريق الملكي.

ويعتبر ريال مدريد الأوفر حظا للفوز في المسابقة التي تقام للمرة الثانية في السعودية بعد نسخة العام 2019 التي فاز بها الريال على حساب جاره أتلتيكو بركلات الترجيح، على أن تستمر السعودية في استضافة المسابقة حتى عام 2029.

ومنذ العام 2010، تواجه الفريقان 40 مرة، فاز برشلونة 16 مرة مقابل 14 للريال، إضافة إلى عشرة تعادلات.

يذكر أن الفائز من ريال مدريد وبرشلونة سيتنافس على رفع كأس السوبر مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد بعد غد الخميس.

ووقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفاقاً لثلاث سنوات مقابل 120 مليون يورو (145 مليون دولار) مع السلطات السعودية في 2019 لتوسيع البطولة وإقامتها في الشرق الأوسط.

وأقيمت البطولة هناك لأول مرة قبل عامين وفاز ريال مدريد على أتلتيكو، وأقيمت نسخة العام الماضي في إسبانيا بسبب وباء كوفيد-19.