رينارد ينتظر رد لجنة الاحتراف وحسم مصير محمد كنو قبل انضمامه للمنتخب السعودي

ينتظر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قرار الاتحاد السعودي بقضية اللاعب ”محمد كنو“، لحسم مسألة انضمامه لصفوف ”الخضر“ في الفترة المقبلة.

وبدأت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في قضية اللاعب محمد كنو بتوقيعه لعقدين مع الهلال والنصر.

ونشر برنامج ”الحصاد الرياضي“ تقريرًا قال فيه إن رينارد يريد حسم أمر كنو قبل العودة لتصفيات كأس العالم تمهيداً لضمّه للمنتخب أو استبعاده في حال تم إيقافه.

وأشار البرنامج إلى أن لجنة الاحتراف في الاتحاد ستطبّق النظام في حق المخالف وقد تتضمن قرارات إيقاف للاعب وإيقاف لأحد الناديين عن التسجيل.

ما العقوبات التي تنتظر محمد كنو والهلال بعد إعلان نادي النصر بدء إجراءات قانونية؟ https://t.co/ClRuDbDfyK pic.twitter.com/Xp6gAoNgmb — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

نادي الهلال أعلن يوم الخميس الماضي تجديد عقد محمد كنو، البالغ من العمر 27 عاما، حتى 2025، قبل أن يخرج نادي النصر في بيان رسمي يعلن من خلاله بدء اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور الإعلان عن تجديد كنو مع الهلال، أعلن نادي النصر في بيان رسمي، أنه سيبدأ اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع ناديه الهلال.

وأكد النصر أن محمد كنو وقع معه على عقد، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

وأضاف ”العالمي“ في بيانه: ”وكان نادي النصر قد وقع عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه _الفترة الحرة_“.

وأوضح: ”وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال“.

نادي النصر يعلن بدء إجراءات قانونية بعد تجديد الهلال عقد محمد كنو https://t.co/ZL7GdqNPNL pic.twitter.com/Vafj6ogamL — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وبعد ساعات قليلة من تتويج نادي الهلال بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، يوم الخميس الماضي، عقب فوزه بركلات الترجيح (4/3) على الفيصلي عقب التعادل 2/2، أعلن الهلال تجديد عقد محمد كنو حتى 2025.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017.

وشارك محمد كنو أساسيا في مباراة الهلال مع الفيصلي في كأس السوبر السعودي قبل أن يخرج في الدقيقة 75.