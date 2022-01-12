الهلال يقدم عرضين للأهلي لشراء المدة المتبقية من عقد محمد العويس

أفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي بأنها قدمت عرضا لنادي الهلال يتضمن إعارة سعود عبدالحميد لمده 6 أشهر، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد الحارس محمد العويس.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض تماماً، حيث أعلنت في وقت سابق عن استبعاد الحارس من حساباتها لنهاية الموسم.

إدارة الهلال لم تيأس وقدمت عرضا آخر للتبادل، حيث عرض النادي مد الله العليان ومبلغا ماليا ضمن صفقة شراء المدة المتبقية من عقد العويس.

مدالله العليان مدافع سعودي يبلغ 25 عاما، لعب في دوري المحترفين السعودي، كما شارك المنتخب السعودي.

وكانت إدارة الهلال قد نجحت في التوقيع مع الحارس مدة ثلاثة مواسم، حيث رفض الحارس التجديد للأهلي.

وكان العويس (30 عاما) ضمن تشكيلة السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا، وانتقل إلى الأهلي في 2017 قادما من الشباب.

يذكر أن محمد العويس مثل الشباب في الفترة من 2012 حتى انتقاله إلى الأهلي في عام 2017، وينتهي ارتباطه بالراقي في الـ30 من يونيو المقبل.

ويحتل الهلال حامل اللقب، الذي تعاقد أيضا هذا الشهر مع الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع النصر، المركز الخامس في الدوري السعودي بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، وتتبقى له مباراة إضافية.

ويأتي الأهلي في المركز الـ 13 ويتقدم بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط، بعد أربع هزائم متتالية.