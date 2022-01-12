سيتمكن من قيد عبدالرزاق حمدالله.. نادي الاتحاد يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميًا، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت في بيان رسمي سابق، أن الاتحاد لديه التزامات مادية، تقدر بـ39 مليون ريال سعودي، يتعين عليه دفعها من أجل الحصول على رخصة الكفاءة المالية.

وأكد الاتحاد، عبر بيان رسمي، أصدره اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وسيتمكن الاتحاد بذلك من قيد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي انضم للفريق بعد فسخ تعاقده مع النصر، وكان في انتظاره قيده في قائمة الاتحاد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يخوض مباراة الاتحاد المقبل ضد الرائد، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية ✔️ pic.twitter.com/HNbi9wZNO9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 12, 2022

وانضم حمدالله إلى الاتحاد، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع النصر، بسبب قانوني مشروع، قبل أن يطالب الطرفان بعضهما بعضا، بـ85 مليون ريال سعودي، قيمة الشرط الجزائي.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت أيضا فك ارتباطها بالمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي بعد نصف موسم خاضه مع الفريق معارا من الوحدة لم يسجل خلاله أي هدف.

وتأتي خطوة إدارة نادي الاتحاد ليتسنى لها تسجيل المغربي حمدلله في قائمة الفريق بعد حصولها على الكفاءة المالية.

وتعاقد الاتحاد أيضًا مع المدافع أحمد شراحيلي، مجانًا، من صفوف الشباب، لكنه لن يبدأ المشاركة، قبل صيف 2022، بحسب تصريحات الرئيس خالد البلطان.

ويعيش الاتحاد، نشوة الانتصارات تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا، في ظل تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ35 نقطة، مع مباراة مؤجلة ضد الهلال، تقام 8 مارس المقبل، حيث نجح في الفوز 11 مرة، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.