تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في السعودية

كشفت قناة ”بي إن سبورتس“ القطرية على أنه تم تأجيل المباراة التي كانت من المقرر أن تقام بين باريس سان جيرمان ضد نجوم ناديي النصر والهلال في السعودية، دون تحديد موعد جديد.

وجاء هذا التأجيل بعدما قرر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تأجيل الجولة الخاصة بالفريق، التي كان من المقرر أن تنطلق في قطر بسبب الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت القناة، أن ”التأجيل يتضمن الجولة الإعدادية لباريس سان جيرمان في الدوحة بسبب الوضع الصحي في فرنسا على أن يتم تحديد موعد جديد للمعسكر الإعدادي والمباراة الودية في الرياض لاحقا“.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قد كشف أمس، عن موعد المباراة التي كان من المقرر أن تقام ضمن فعاليات موسم الرياض خلال شهر يناير.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“ صورة لنجوم النصر والهلال مع لاعبي سان جيرمان، وقال فيها إن المباراة ستكون، يوم 19 يناير الجاري، في ملعب مرسول بارك، قبل أن يتم إعلان تأجيلها اليوم.

🇶🇦 Le PSG devait initialement partir en tournée au Qatar pour le Qatar Winter Tour, du 16 au 20 janvier. Mais cette tournée est reportée en raison du contexte sanitaire — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2022

وملعب ”مرسول بارك“ نفسه أيضًا استضاف مباراة برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي أقيمت تكريمًا للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وكان من المقرر أن يحضر باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بكامل نجومه يتقدمهم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما لمواجهة فريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان ”آل الشيخ“ قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة ودية تجمع بين العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان أمام فريق واحد يجمع بين نجوم ناديي الهلال والنصر، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وقال ”آل الشيخ“ عبر حسابه على موقع تويتر: “ حتى تتخيلوا أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض”.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة خلف النصر صاحب المركز الثالث بنقطتين وله لقاء مؤجل ضد الاتحاد سيلعب في 8 مارس المقبل.

وسيواجه نادي الهلال، نظيره التعاون السبت المقبل في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري، بينما النصر سيلعب في اليوم نفسه ضد الفيصلي.