الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات لضم الكولومبي دييغو فالويس

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي اقترب من حسم خامس صفقاته في يناير الجاري.

ووفقا لما ذكرته شبكة Doble Amarilla الأرجنتينية، فإن الأهلي ما زال يفاوض النجم الكولومبي دييغو فالويس لاعب نادي تاليريس دي كوردوبا الأرجنتيني.

وأوضحت أن عرض الأهلي وصل أخيرا إلى 7 ملايين دولار أمريكي، من أجل شراء عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، خاصة أنه مستمر حتى صيف 2024.

🚨Diego Valoyes puede irse de Talleres.

*️⃣Hay oferta formal del Al-Ahli 🇸🇦 para comprar el pase en u$s 8.500.000.

*️⃣Si se ponen de acuerdo en la forma de pago, la operación se cierra. pic.twitter.com/akKoAAZ97E — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 11, 2022

كما أكدت التقارير أن الأهلي يبحث إغراء فالويس ماديًّا، من خلال عرض راتب سنوي، يقدر بـ2 مليون دولار أمريكي، مع عقد يمتد لـ4 سنوات مقبلة.

وهكذا تكلف الصفقة، النادي الأهلي، 15 مليون دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 60 مليون ريال سعودي أو أقل بقليل.

وقد نجح الأهلي حتى الآن، في التعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة، هم عبدالله المقرن من الرائد، الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، البرازيلي كارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي وأيمن يحيى من النصر.

ولم يتذوق الأهلي طعم الانتصار في آخر خمس مباريات بالدوري، إذ كان آخر فوز حققه على حساب الباطن بهدف نظيف في الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي.

وخاض بعدها الفريق خمس مباريات في الدوري خسر في أربع مباريات متتالية أمام أبها فالنصر فالرائد ثم الشباب قبل أن يوقف سلسلة خسائره المتتالية أمام الفيصلي مساء أمس مكتفيا بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وفشل الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 450 دقيقة على مدى خمس مباريات متتالية بالدوري ليتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 16نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وهذه ثالث مباراة على التوالي يفشل فيها الأهلي في الفوز على الفيصلي، إذ تعادل بمباراتين (2/2) و(1/1) هذا الموسم ذهابا وإيابا، وخسر الموسم الماضي في الدوري بنتيجة (2/1).