عمر السومة يتعرض للانتقادات بعد تصريحاته إثر مباراة الأهلي ضد الفيصلي

تعرض السوري عمر السومة، نجم النادي الأهلي السعودي، لانتقادات قوية من قبل النقاد والمحللين الرياضيين، إثر تصريحاته الهجومية ضد إدارة النادي السابقة، التي أدلى بها عقب لقاء الأهلي ضد الفيصلي، الذي انتهى بالتعادل (2-2).

وقال السومة عقب المباراة: ”مركزنا الحالي ليس طموح الجمهور، وأنا لن أتحدث عن التفاصيل الماضية فالإدارة وقعت مع لاعبين وهناك ثالث ورابع قادمان وسيساعدوننا على تحسين مستوانا، الإدارة تعمل، ولدي رسالة للشخص الذي ينتقد عملها، أنت لا تعرف ما الذي يحدث داخل أسوار النادي فأرجو ألا تنتقد عمل الإدارة وأنت بعيد كل البعد عن النادي، لن أذكر أسماء، ولكنهم أشخاص سبق أن عملوا في النادي وخرجوا ولو أتوا فلن يستطيعو فعل أي شيء“.

وأضاف: ”نصف فريقنا لاعبون صغار في السن وسنكون قريبين منهم، وسيعود الأهلي مع قدوم اللاعبين الجدد“.

حديث عمر السومة بشكل كامل بعد لقاء الفيصلي .. pic.twitter.com/vyFtMme5wJ — 𝙈𝙚𝙨𝙝 ²⁴ ︎︎ (@_i24M) January 11, 2022

طارق التايب

ورد النجم الليبي طارق التايب، على السومة، خلال تحليله للمباراة، قائلا: ”السومة صديقي ولكن كرة القدم في الملعب، تصريحات إدارية ليس لي علاقة بها، هذه ليست صلاحياتك وفكر في كرة القدم فقط، ونحن نحبك وأنت لاعب مميز“.

طارق التايب يعلّق على تصريحات "عمر السومة": فكر في كرة القدم فقط، والأمور الإدارية ليست من صلاحيات اللاعب #كورة_روتانا #الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/EevBktninU — برنامج كورة (@korarotana) January 11, 2022

طارق كيال

فيما قال الناقد الرياضي طارق كيال: ”تصريحه لن أعلق عليه إلا أننا في وضع لم شمل الأهلي وليس التفرقة. دعونا نركز على الوضع الفني للفريق، ونريد توحيد كل الجهود الداخلية والخارجية، ولا نخدم شخصا أو لاعبا ولكن الكيان وكلنا يجب أن نلتف حوله، والتصريح ليس وقته وعمر السومة أحب أن يدافع عن ناس معينين وهذا حقه ولكن ليس وقته المناسب“.

طارق كيال يعلق تصريحات "عمر السومة" بعد لقاء الفيصلي: من حقه؛ لكن ماهو وقته ولا في الملعب#كورة_روتانا #الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/pPbZGZi6Ws — برنامج كورة (@korarotana) January 11, 2022

فيما قال الإعلامي ماجد الفهمي: ”أنا عارف مايحدث داخل الأهلي، والسومة تصريحه مشابه للمجحد أثنى على عمل الإدارة كما قسا على الإدارة السابقة، وأنا شخصيا أرى أن الكل يجب أن يلتزم الصمت ولست مع تصريحه من حيث المبدأ“.

مشجع: هل كان تصريح عمر السومة مدرس وحافظ وبلسان الإدارة ؟ ماجد الفهمي: لا يمكن .. نحن ضد هذه التصريحات اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#الفيصلي_الأهلي#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/llM8LXLk1i — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 11, 2022

فيما شدد الإعلامي سامي الحريري: ”عمر السومة يحتاج للعودة لنجوميته في الملعب ومنذ 3 سنوات لا نراه إلا في السوشال ميديا“.

سامي الحريري: عمر السومة يحتاج للعودة لنجوميته في الملعب ومنذ 3 سنوات لا نراه إلا في السوشال ميديا اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/T2ipwQ69n3 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 11, 2022

ولم يتذوق الأهلي طعم الانتصار في آخر خمس مباريات بالدوري، حيث كان آخر فوز حققه على حساب الباطن بهدف نظيف في الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي.

وخاض بعدها الفريق خمس مباريات في الدوري خسر في أربع مباريات متتالية أمام أبها ثم النصر والرائد والشباب قبل أن يوقف سلسلة خسائره المتتالية أمام الفيصلي مساء أمس مكتفيا بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وفشل الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 450 دقيقة على مدى خمس مباريات متتالية بالدوري ليتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 16نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وهذه ثالث مباراة على التوالي يفشل فيها الأهلي في الفوز على الفيصلي، حيث تعادل بمباراتين (2/2) و(1/1) هذا الموسم ذهابا وإيابا، وخسر الموسم الماضي في الدوري بنتيجة (2/1).