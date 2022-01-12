وليد الفراج يرد على مشجع طالبه بتغيير اسم برنامجه لـ"الهلال مع وليد"

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مغرد أرسل له رسالة عبر برنامج ”أكشن مع وليد“، في حلقة يوم الثلاثاء، طالبه خلالها بتغيير اسم برنامجه إلى ”الهلال مع وليد“.

وجاءت هذه التغريدة في ظل الجدال الدائر في الفترة الماضية على الساحة الكروية السعودية، خاصة مع فتح باب الانتقالات الشتوية، وتلميح بعض المشجعين بانتماء وليد الفراج لنادي الهلال ودعمه دائما في صفقاته، عكس ما يفعله مع الغريم نادي النصر.

وقال الفراج في رده على التغريدة: ”إحنا من أول الحلقة لم نتحدث عن مباراة الهلال مع الطائي، إلا إذا كان ثوبي الأزرق لكم حساسية هذا موضوع آخر“.

ودأب الفراج على إثارة الجدل في الفترة الماضية عبر حسابه الموثق على ”تويتر“ ببعض التغريدات التي فسرها الكثيرون بأنها دفاع عن نادي الهلال، وكان أبرزها تغريدة قال فيها ”أكبر كذبة في تاريخ الرياضة.. اللوبي أزرق“.

اكبر كذبة في تاريخ الرياضة .. اللوبي ازرق . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 3, 2022

وقبلها كتب الفراج تغريدة، قال فيها ”ناس إنجازاتها كؤوس وبطولات وناس فرحتها صفقات وقرارات، افرز أنت براحتك وين موقعك“.

وأشار البعض إلى أن التغريدة جاءت في ظل الأزمة التي أثيرت بين ناديي الهلال والنصر بشأن التوقيع مع محمد كنو، مدافع الهلال، الذي وقع مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة قبل أن تعلن إدارة ”الزعيم“ التجديد معه، لتثار أزمة كبيرة بعد توقيع اللاعب لناديين في وقت واحد، ووصول الأزمة لشكاوى بين الطرفين لاتحاد الكرة السعودي، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وكان المالي موسى ماريغا قد سجل هدفا في كل شوط ليقود الهلال لانتصاره الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 4-صفر على مضيفه الطائي، يوم الثلاثاء.

ورفع الهلال، بطل السوبر المحلي، رصيده إلى 27 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة من 16 مباراة في المركز التاسع.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 35 نقطة من 15 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الهلال.

وانتظر الهلال دقيقتين فقط من البداية ليفتتح الكوري الجنوبي جانغ هيون-سوو الأهداف بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ماثيو بيريرا.

وجعل ماريجا النتيجة 2-صفر لحامل اللقب في الدقيقة 18 من وضع انفراد بعد تمريرة بيينة رائعة من الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ونجح مد الله العليان في تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود رائع عندما دخل منطقة الجزاء وراوغ أحد المدافعين وسدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 55.

وسجل ماريغا هدفه الشخصي الثاني بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71.