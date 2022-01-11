رسميًا: النصر السعودي يضم الأوروغواياني جوناثان رودريغيز

أعن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع الأوروغواياني جوناثان رودريغيز مهاجم كروز آزول المكسيكي، لينضم إلى صفوف ”العالمي“ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ أعلن من خلاله تعاقده الرسمي مع جوناثان رودريغيز، مع بعض أهدافه ومهاراته.

جوناثان رودريغيز سوف يتم تسجيله في قائمة نادي النصر بدلا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تم فسخ عقده في 23 نوفمبر الماضي وانتقل إلى نادي الاتحاد.

وقد يشارك جوناثان رودريغيز مع نادي النصر ضد التعاون في 21 من يناير الجاري في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي، حال حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية.

ولم يكشف نادي النصر السعودي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية سعودية أكدت أن إدارة مسلي آل معمر دفعت حوالي 5 ملايين دولار من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني.

وسيتقاضى وفقًا لتلك التقارير على 4 ملايين يورو سنويا.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بعدما حقق مؤخرا 4 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ميجيل روسو الذي تولى الفريق الشهر الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.

من هو جوناثان رودريغيز؟

رودريغيز ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لبينارول الأوروغواياني في الأول من أغسطس/آب 2013، كما تألق مع بنفيكا البرتغالي وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وسانتوس لاغونا المكسيكي قبل الانتقال إلى كروز آزول.

وقد توج اللاعب المولود في فلوريدا بأوروغواي في السادس من يوليو/تموز 1993 مع بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي موسم 2014-2015 وكذلك بطولة الكأس في الموسم ذاته.

وخاض 29 مباراة مع منتخب أوروغواي سجل خلالها ثلاثة أهداف منها هدف في مرمى منتخب سلطنة عمان في مباراة ودية في مسقط عام 2014، وكان آخر أهدافه الدولية في مرمى كوستاريكا في 2019 خلال مباراة ودية.

بداية مسيرته

بدأ رودريغيز، المولود في فلوريدا بأوروغواي مسيرته مع نادي بينارول ولم يسجل أي هدف في 27 مباراة، لكنه شارك في كأس ليبرتادوريس التي تُعادل دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.

وانضم إلى بنفيكا على سبيل الإعارة في 2015 مقابل نحو مليوني يورو تمثل 40% من الحقوق التجارية للاعب فيما تتبقى 4.4 مليون يورو تمثل 60% من الحقوق.

وجاء انضمام رودريغيز إلى بنفيكا مع مواطنه ألبيو ألفاريز لاعب بينارول السابق أيضا، لكن في الـ20 من أغسطس/آب من العام ذاته تمت إعارته إلى ديبورتيفو دي لاكورونيا الإسباني لمدة موسم واحد.

وشارك في 13 مباراة في الليغا طوال فترة الإعارة، قبل انتقاله إلى سانتوس لاغونا المكسيكي في 2016 في عقد دائم وليس على سبيل الإعارة.

لعب رودريغيز أول مباراة تنافسية له مع النادي المكسيكي في الـ18 من يوليو/حزيران 2016، إذ تعادل فريقه 1-1 مع تيغريس. سجل هدفه الأول للنادي بعد أسبوع ونصف الأسبوع من انضمامه، وقد أحرز في موسم 2017-18 مع لاغونا 16 هدفًا في جميع المسابقات.

وسجل رودريغيز 50 هدفا وصنع 12 في 109 مباريات مع كروز آزول منذ 2019 وحتى الآن قبل انتقاله للنصر.

ولا شك أن رودريغيز تنتظره مهمة صعبة لملء الفراغ الذي تركه حمد الله هداف النصر السابق والذي قاده للقب الدوري في موسم 2018-2019.