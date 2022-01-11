تركي آل الشيخ يكشف الموعد الرسمي لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد المباراة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان ونجوم من الهلال والنصر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض خلال شهر يناير المقبل 2022.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“ صورة لنجوم النصر والهلال مع لاعبي سان جيرمان، وقال فيها إن المباراة ستكون، يوم 19 يناير الجاري، في ملعب مرسول بارك.

وملعب ”مرسول بارك“ نفسه أيضًا استضاف مباراة برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أقيمت تكريمًا للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته ضد فريق الهلال والنصر بكامل نجومه وعلى رأسهم: ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي.

وكان ”آل الشيخ“ قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة ودية تجمع بين العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان أمام فريق واحد يجمع بين نجوم ناديي الهلال والنصر، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وقال ”آل الشيخ“ عبر حسابه على موقع تويتر: “ حتى تتخيلوا أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض”.

عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض 🔥⚽️🇸🇦

ترقبوها في يناير القادم#سان_جيرمان_في_موسم_الرياض@PSG_inside@Alhilal_FC @AlNassrFC pic.twitter.com/L854h2WrJR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2021

جدير بالذكر أنه تم اختيار المدرب الفرنسي المخضرم ”آرسين فينغر“ لقيادة فريق قطبي العاصمة الرياض أمام باريس سان جيرمان.