رسميًا: كارلوس إدواردو ثالث صفقات الأهلي السعودي الشتوية

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا مع البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد فسخ عقده بالتراضي مع شباب الأهلي دبي.

ونشر النادي الأهلي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“ أعلن فيه تعاقده الرسمي مع إدواردو في ثالث صفقات الفريق الشتوية.

ويعد كارلوس إدواردو ثالث صفقات النادي الأهلي الشتوية، خلال الموسم الجاري، بعد التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم لمدة عام ونصف العام، واستعارة لاعب النصر أيمن يحيى حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال شباب الأهلي دبي، في بيان رسمي عبر موقع ”تويتر“، أمس السبت: ”تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، وذلك بعد أن تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين“.

وكان عقد إدواردو مع شباب الأهلي دبي ينتهي، نهاية الموسم الحالي، علمًا بأنه انتقل للفريق، أغسطس 2020.

تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، وذلك بعد تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين#شباب_الأهلي pic.twitter.com/zp8c8CAwFe — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) January 10, 2022

وسبق أن لعب كارلوس إدواردو، البالغ من العمر 32 عامًا، في السعودية مع الهلال، في الفترة بين 2015 و2018.

ولعب كارلوس إدواردو في البرازيل لأندية: ديبرتيفو برازيل، وإيتوانو، وفلومينينسي، وجريميو باريوري، ثم في البرتغال مع إستوريل برايا، وبورتو، ثم لنيس الفرنسي، ثم مع الهلال، ومنه انتقل إلى شباب الأهلي دبي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كارلوس إدواردو لعب للهلال 147 مباراة، سجل فيها 75 هدفًا، وصنع 18، في حين لعب لشباب الأهلي دبي 51 مباراة، سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 8.

يذكر أن السوري عمر السومة أحرز، مساء اليوم الثلاثاء، هدفين للأهلي في تعادله 2-2 على ملعب الفيصلي في ختام الجولة الـ 16.

ووضع هشام فايق الفيصلي في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة مباشرة من مدى قريب عندما تابع تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك السومة التعادل للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء.

وأعاد جيليرمي التقدم للفيصلي بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55 مرت بين يدي محمد الربيعي حارس الأهلي، وسكنت شباكه بغرابة شديدة.

وقبل النهاية بتسع دقائق أطلق السومة تسديدة مباشرة من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليدرك التعادل رغم النقص العددي في صفوف فريقه بعد طرد محمد عبده خبراني في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة من 16 مباراة في المركز 12، متقدمًا بفارق الأهداف عن الفيصلي الذي خاض 15 مباراة.