قبل كلاسيكو السوبر في السعودية.. أنشيلوتي يتوقع تحسن برشلونة تحت قيادة تشابي

كال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المديح لنظيره في برشلونة تشابي هرنانديز، اليوم الثلاثاء، حيث يستعد الغريمان لمباراة قمة بينهما في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية هذا الأسبوع.

وتولى تشابي لاعب وسط برشلونة السابق المسؤولية في نو كامب في نوفمبر تشرين الثاني، عقب إقالة رونالد كومان لكنه عانى لإنعاش حظوظ الفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن ريال المتصدر.

لكن أنشيلوتي أبدى إعجابه بأداء تشابي حتى الآن، وتوقع أن يقدم برشلونة عروضا قوية في النصف الثاني من الموسم.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي في الرياض: ”أكثر ما يعجبني في أداء تشابي وفريقه أنه يعرف جيدا ما الذي يريده والطريقة التي يرغب اللعب بها“.

وأضاف: ”يناسب تماما شخصية برشلونة. أصبح الفريق في حالة طيبة وسيتحسن برشلونة بفضل أفكار تشابي“.

🎙| أنشيلوتي مدرب ريال مدريد :

نريد العودة بالكأس إلى مدريد 🏆#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/9EPj73DDMn — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 11, 2022

من جهته، قال لاعب الوسط توني كروس إن مباراة القمة أمام برشلونة، غدا الأربعاء، لا تعترف بالفروق في المستوى، مضيفا أن برشلونة سيسعى للثأر للهزيمة 2-1 أمام ريال في الدوري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي كانت المباراة قبل الأخيرة لكومان مع برشلونة.

وتابع كروس: ”لم أشاهد الكثير من المباريات لبرشلونة في الفترة الأخيرة، ولدي أشياء أخرى أفعلها بعيدا عن كرة القدم يوميا“.

وواصل: ”كل ما أعرفه أنه لا يوجد مرشح للفوز في مباريات القمة. نعتبرها جميعا مباراة نهائية“.

🎥| جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بفريق ريال مدريد.. وسط تغطية واهتمام من وسائل الإعلام العالمية #السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/wcUToS1bV8 — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 11, 2022

ويلتقي أتليتك بيلباو حامل اللقب مع أتلتيكو مدريد، يوم الخميس، في موقعة على بلوغ النهائي يوم الأحد. ووقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفاقا لثلاث سنوات مقابل 120 مليون يورو (145 مليون دولار) مع السلطات السعودية في 2019؛ لتوسيع البطولة وإقامتها في الشرق الأوسط.

وأقيمت البطولة هناك لأول مرة قبل عامين، وفاز ريال مدريد على أتليتيكو. وأقيمت نسخة العام الماضي في إسبانيا بسبب وباء كوفيد-19.