تقرير: الهلال السعودي يبدي اهتمامه بضم فدريكو فازيو مدافع روما الإيطالي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قد أبدى اهتمامه بشراء عقد مدافع نادي روما الإيطالي فدريكو فازيو.

وأوضحت التقارير أن فدريكو خوليان فازيو هو لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 34 عاما لعب في صفوف روما منذ صيف 2016 قادما من إشبيلية الإسباني.

وخاض فازيو اللاعب السابق في توتنهام الإنجليزي والذي يعد حاليا من أعمدة فريق العاصمة الإيطالية، 135 مباراة مع روما، سجل خلالها 11 هدفا كما شارك مع الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 عقب إقصاء برشلونة في ربع النهائي.

اللاعب يتنافس على شرائه كل من الهلال وسامبدوريا وينتهي تعاقده في الصيف المقبل.

وكان الصحفي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو، قال إن نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما للمهاجم الإيطالي بيلوتي.

وبحسب دي مارزيو، وصل عرض الهلال للمهاجم الدولي الإيطالي البارز إلى 8 ملايين يورو في العام الواحد، في حين أن راتبه الحالي هو 2 مليون يورو فقط.

اللاعب البالغ 28 عاما هو لاعب مركز الهجوم في نادي تورينو والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي بشكل عام.

وساهم اللاعب في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي. وينتهي عقد بيلوتي مع ناديه في الصيف المقبل، ما يعني دخوله الفترة الحرة.

نادي الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما للمهاجم الدولي الإيطالي بيلوتي https://t.co/qKiLptT4Co pic.twitter.com/PjFuBk2GWG — إرم سبورت (@EremSports) January 11, 2022

وبحسب دي مارزيو، فإن بيلوتي، حتى الآن، غير مقتنع بالانضمام لنادٍ في الشرق الأوسط، علما بأن ناديي نيوكاسل الإنجليزي وتورنتو الكندي يرغبان في التوقيع معه أيضا.

وكانت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية قد أكدت أن بيلوتي تلقى عرضا ضخما من أحد أندية السعودية دون ذكر اسم النادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبعد شائعات انتقاله للدوري الأمريكي للمحترفين والانضمام إلى أحد الأندية الكندية المنافسة في البطولة، ظهر العرض السعودي للمهاجم البالغ عمره 28 عاما.

ولم يشارك بيلوتي، الذي لم يجدد عقده مع ناديه، خلال الفوز الكبير لتورينو 4-صفر على فيورنتينا في الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

ويعاني تورينو من ثلاث إصابات بكوفيد-19 في الفريق. واضطر بيلوتي للغياب عن المباراة بسبب الإصابة، بينما حصد فيورنتينا أربع نقاط في آخر ست مباريات خارج أرضه لكنه فاز بثلاث من أول أربع مباريات خارج أرضه هذا الموسم.

وفاز تورينو في ثلاث مباريات فقط من آخر 25 مباراة ضد فيورنتينا، كان آخرها في عام 2019.

ويقول أوربانو كايرو مالك النادي إن تورينو فعل ”كل ما في وسعه“ لتمديد عقده مع بيلوتي، لذلك يجب على المهاجم ”التركيز على الملعب الآن“.

ورفع الهلال، بطل السوبر المحلي، رصيده إلى 27 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع بعد فوزه على نظيره الطائي، يوم الثلاثاء، فيما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة من 16 مباراة في المركز التاسع.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 35 نقطة من 15 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الهلال.