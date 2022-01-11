التعادل يحسم كلاسيكو العراق بين القوة الجوية والزوراء

حسم التعادل الإيجابي، اليوم الثلاثاء، كلاسيكو العراق بين القوة الجوية والزوراء، بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب (الشعب) الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

افتتح مازن فياض أولا للزوراء، عند الدقيقة 24 من عمر اللقاء، ليرد حسين جبار بتسجيل هدف التعادل لصالح القوة الجوية بعده بدقيقتين، في الدقيقة 26.

ولم تنتهِ الإثارة في الشوط الأول حيث تقدم الزوراء مرة أخرى في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سعد عبد الأمير.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النوارس 2/1.

وظل الزوراء متقدمًا، حتى نجح علاء عباس في تسجيل هدف القوة الجوية الثاني عند الدقيقة 91، ليخطف تعادلا ثمينًا لفريقه.

بهذا التعادل رفع الزوراء رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما يحتل القوة الجوية المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 17 سبتمبر الماضي، على نفس الملعب وفاز فريق الزوراء بنتيجة 1-0 بهدف مازن فياض، لكن القوة الجوية اقتنص لقب الكأس من أنياب الزوراء يوم 19 يوليو الماضي بركلات الترجيح.