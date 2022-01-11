ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الطائي ويرتقي للمركز الرابع

اكتسح نادي الهلال نظيره الطائي برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي“، ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري السعودي.

وسجل رباعية الهلال كل من هيون سوو جانغ في الدقيقة الثانية، وموسى ماريغا في الدقيقة 18، ومدالله العليان في الدقيقة 54، وموسى ماريغا في الدقيقة 71.

وأحرز لاعبو فريق الهلال هدفاً مبكراً في مرمى الطائي، بعد تنفيذ ماتيوس بيريرا كرة عرضية من ركلة ركنية، فشل دفاع أصحاب الأرض في إبعادها، لتصل إلى جانج هيون سو على العارضة البعيدة ويضعها بقدمه في الشباك، في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 18، أضاف لاعبو فريق الهلال الهدف الثاني في مرمى الطائي، بعد تمريرة سحرية من لوسيانو فييتو استلمها موسى ماريغا في وضعية انفراد، ليضع كرة أرضية قوية على يمين الحارس.

وكاد ماريغا أن يضيف الهدف الثالث لفريق الهلال، في الدقيقة 22، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر تسلمها أندريه كاريلو، ليمرر في اتجاه النجم المالي الذي سدد بيمناه كرة قوية اصطدمت في القائم وخرجت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، واصل عبدالله المعيوف التألق وتصدى لتصويبة قوية من الجانب الأيسر، نفذها سيفاس ماليلي ليمسكها حارس الهلال ببراعة.

وفي الدقيقة 54، راوغ مدالله العليان بمهارة مدافعي الطائي، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويصوب الكرة بقوة ويسكنها الشباك.

وأعقبها موسى ماريغا بالهدف الرابع مع الدقيقة 71 بتصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الطائي، سكنت شباك الحارس.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الهلال إلى النقطة الـ27 ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة الـ19 في المركز التاسع.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 35 نقطة من 15 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الهلال.