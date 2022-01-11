بعد مقابلته "شخصية قوية".. نايف هزازي يؤكد: لويس سواريز سينضم لنادي الهلال بنسبة 99% (فيديو)

قال مهاجم منتخب السعودية السابق نايف هزازي، إن لاعب نادي أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق لويس سواريز سوف ينضم لنادي الهلال السعودي بنسبة 99.9 %.

ونشر لاعب النصر والاتحاد السابق فيديو، قال خلاله: ”قابلت شخصية قوية في بوليفارد الرياض، وسألته، هل سينضم لويس سواريز لنادي الهلال“.

وتابع ”ليس تقليلا من الهلال، لكن لويس سواريز مهاجم قوي“.

وتابع :“أتذكر يوم سجلت للسعودية وهو لمنتخب أوروغواي في مباراة ودية كان تاريخا كبيرا بالنسبة لي“.

وأتم :“لويس سواريز هلالي بنسبة 99.9% وفقا لهذه الشخصية التي لم يسمها“.

بيلوتي

كان الصحفي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو، كشف أن نادي الهلال قدم عرضا ضخما للمهاجم الإيطالي بيلوتي.

وبحسب دي مارزيو، وصل عرض الهلال للمهاجم الدولي الإيطالي البارز إلى 8 ملايين يورو في العام الواحد، في حين أن راتبه الحالي هو 2 مليون يورو فقط.

واللاعب البالغ 28 عاما هو لاعب مركز الهجوم في نادي تورينو والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي بشكل عام.

وأسهم اللاعب في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي. وينتهي عقد بيلوتي مع ناديه في الصيف المقبل، ما يعني دخوله الفترة الحرة.

وبحسب دي مارزيو، فإن بيلوتي، حتى الآن، غير مقتنع بالانضمام لنادٍ في الشرق الأوسط، علما بأن ناديي نيوكاسل الإنجليزي وتورنتو الكندي يرغبان في التوقيع معه أيضا.