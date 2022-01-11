محمد العويس يكشف سبب انتقاله من الأهلي إلى الهلال

وجه الحارس الدولي السعودي محمد العويس شكره إلى ناديه الأهلي بعدما وقع عقدا لثلاث سنوات مع الهلال منافسه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد نهاية عقده مع النادي القادم من جدة.

وقال العويس في سلسلة من التغريدات بحسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: ”إلى جماهير الأهلي الوفية، سأغادر أسوار النادي وأنا أحمل لكم محبة وتقديرا من الأعماق وكلمات الشكر لا تفيكم حقكم. عشت بينكم أجمل الليالي وفترة لا تنسى في مسيرتي الكروية وستظل لكم مكانة خاصة في قلبي“.

4️⃣ أخيراً أود أن أوضح لجماهير الأهلي الغالية على قلبي بأن إنتقالي كان لظروف خاصة ورغبة شخصية مني بأن أخوض تحدي جديد سائلاً الله لي ولكم التوفيق . — محمد العويس (@mohadalowais) January 11, 2022

”… أود أن أوضح لجماهير الأهلي الغالية على قلبي بأن انتقالي كان لظروف خاصة ورغبة شخصية مني في أن أخوض تحديا جديدا“.

وكان العويس (30 عاما) ضمن تشكيلة السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا، وانتقل إلى الأهلي في 2017 قادما من الشباب.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه أكشن مع وليد، مساء الأحد ”الأهلي استبعد العويس من قائمة الفريق لمواجهة الفيصلي، وقبل التوقيع مع الهلال اجتمع ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، مع العويس وقدم له عرضا جديدا ولكن الحارس طلب مهلة للتفكير“.

وأضاف ”إدارة الأهلي تفاجأت بتوقيع العويس مع الهلال، وقرر النادي استبعاد اللاعب من التدريبات حتى نهاية عقده، والهلال لم يتقدم بطلب شراء المدة المتبقية من عقده، وإدارة الزعيم تنتظر رغبة إدارة الأهلي في التخلي عن اللاعب في مدة الأشهر الستة المتبقية من عقده“.

يذكر أن محمد العويس مثل الشباب في الفترة من 2012 حتى انتقاله إلى الأهلي في عام 2017 وينتهي ارتباطه بالراقي في الـ30 من يونيو المقبل.

ويحتل الهلال حامل اللقب، الذي تعاقد أيضا هذا الشهر مع الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع النصر، المركز الخامس في الدوري السعودي بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، وتتبقى له مباراة إضافية.

ويأتي الأهلي في المركز الـ 13 ويتقدم بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط بعد أربع هزائم متتالية.