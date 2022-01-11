نادي الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما للمهاجم الدولي الإيطالي بيلوتي

كشف الصحفي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما للمهاجم الإيطالي بيلوتي.

بحسب دي مارزيو، وصل عرض الهلال للمهاجم الدولي الإيطالي البارز إلى 8 ملايين يورو في العام الواحد، في حين أن راتبه الحالي هو 2 مليون يورو فقط.

اللاعب البالغ 28 عاما هو لاعب مركز الهجوم في نادي تورينو والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي بشكل عام.

وساهم اللاعب في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي. وينتهي عقد بيلوتي مع ناديه في الصيف المقبل، ما يعني دخوله الفترة الحرة.

وبحسب دي مارزيو، فإن بيلوتي، حتى الآن، غير مقتنع بالانضمام لنادٍ في الشرق الأوسط، علما بأن ناديي نيوكاسل الإنجليزي وتورنتو الكندي يرغبان في التوقيع معه أيضا.

توتوسبورت تؤكد الخبر

وكانت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية قد أكدت أن بيلوتي تلقى عرضا ضخما من أحد أندية السعودية دون ذكر اسم النادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبعد شائعات انتقاله للدوري الأمريكي للمحترفين بالانضمام إلى أحد الأندية الكندية المنافسة في البطولة، ظهر العرض السعودي للمهاجم البالغ عمره 28 عاما.

ولم يشارك بيلوتي، الذي لم يجد عقده مع ناديه، خلال الفوز الكبير لتورينو 4-صفر على فيورونتيا في الدوري الإيطالي يوم الاثنين.

ويعاني تورينو من ثلاث إصابات بكوفيد-19 في الفريق. واضطر بيلوتي للغياب عن المباراة بسبب الإصابة، بينما حصد فيورنتينا أربع نقاط في آخر ست مباريات خارج أرضه لكنه فاز بثلاث من أول أربع مباريات خارج أرضه هذا الموسم.

وفاز تورينو في ثلاث مباريات فقط من آخر 25 مباراة ضد فيورنتينا، كان آخرها في عام 2019.

ويقول أوربانو كايرو مالك النادي إن تورينو فعل ”كل ما في وسعه“ لتمديد عقده مع بيلوتي، لذلك يجب على المهاجم ”التركيز على الملعب الآن“.

ومن غير المرجح أن يوقع بيلوتي عقدا جديدا مع تورينو بعد انتهاء الحالي بنهاية الموسم، حيث قال كايرو لمحطة ”راديو1“ الإذاعية ”الوضع واضح. لا يمكننا أن نفعل أكثر مما فعلناه بالنظر إلى عرضنا، سنرى ما إذا كان لديه أفكار أخرى. الآن يجب عليه التركيز في الملعب“.

ورفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة من 20 مباراة في الدوري ليحتل المركز الـ 11 في ترتيب الدوري الذي يتصدره إنتر ميلان حامل اللقب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن جاره ومنافسه التقليدي ميلان الذي خاض مباراة أكثر.

ولا شك أن العرض السعودي لبيلوتي جاء من ناد كبير في المملكة، خاصة أن المهاجم الدولي بالتأكيد سيطلب مبلغا كبيرا للابتعاد عن الدوري الإيطالي وأوروبا، خاصة أن عمره لا يزال صغيرا.