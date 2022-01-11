الصحف الرياضية: برشلونة "3 تعاقدات جديدة".. فينيسيوس ضد داني ألفيس "صراع أجيال"

شكلت أخبار كأس السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية، ولقاء نصف النهائي بين برشلونة وريال مدريد، وتطورات قضية نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتأهل مانشستر يونايتد على حساب أستون فيلا للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتجديد عقد صامويل أومتيتي الذي سمح لبرشلونة بتسجيل فيران توريس، وإصابة فدريكو كييزا نجم يوفنتوس بقطع في الرباط الصليبي، وأخبار سوق الانتقالات الشتوية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أخبار كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية وكتبت :“ أنا أتطلع للكلاسيكو بشوق “ و “ عودة أنسو فاتي “ و “ داني ألفيس 38 سنة أمام فينيسيوس جونيور 21 سنة : صراع أجيال “ و “ أومتيتي يجدد عقده ويحرر فيران توريس الذي يسافر اليوم برفقة بيدري ”.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد و أتلتيك بلباو في نصف النهائي الثاني وكتبت :“ راؤول غارسيا : لا معنى للعب في السعودية ”.

الصحيفة اهتمت بقرار محكمة أسترالية بإخلاء سبيل نوفاك ديوكوفيتش وكتبت :“ ديوكوفيتش يفوز بأول جولة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وتسجيل فيران توريس بعد تجديد عقد صامويل أومتيتي وعودة بيدري وأنسو وفاتي للفريق وكتبت :“ 3 تعاقدات جديدة “ و “ برشلونة يصل السعودية “ و “ برشلونة زعيم كأس السوبر الإسباني“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ كارفخال ولوكا يوفيتش في لائحة ريال مدريد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تجديد برشلونة عقد صامويل أومتيتي مع خفض راتبه وهو ما سمح بتسجيل الوافد الجديد فيران توريس وكتبت :“ أومتيتي يسجل فيران توريس ”.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض السعودية بين برشلونة وريال مدريد وكتبت :“ برشلونة يصل السعودية واليوم يلتحق فيران توريس وبيدري ”.

الصحيفة اهتمت بقضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت :“ ديوكوفيتش يبقى في أستراليا في هذه اللحظة ”.

كما اهتمت بلقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :“ برشلونة – ريال مدريد يلعب في الكامب نو ”.

آس

ركزت الصحيفة على قرب ريال مدريد من تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي وكتبت :“ لوكا مودريتش : سنة أخرى ”.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وكلاسيكو نصف نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في السعودية وكتبت :“ تجديد عقد أومتيتي يسمح بتسجيل فيران توريس “ و “ فيران توريس وبيدري مسحة سلبية لفيروس كورونا ويسافران اليوم للسعودية “ و “ ريال مدريد يستعيد كارفخال و يوفيتش ”.

الصحيفة اهتمت بقضية نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت :“ ديوكوفيتش يربح في المحاكمة ويبقى في هذه اللحظة في أستراليا ”.

الصحيفة تحدثت عن سوق انتقالات أتلتيكو مدريد وكتبت :“ واس سيكون لاعبا في أتلتيكو مدريد بمجرد توقيع فالنسيا لبديل“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد 1-0 على أستون فيلا وتأهله للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وكتبت :“ كافاني يضحك ، الجماهير في حيرة بسبب رفض تقنية حكم الفيديو هدف التعادل الذي سجله داني إنجز لأستون فيلا ”.

كما اهتمت الصحيفة بقرار محكمة أسترالية إطلاق سراح نوفاك ديوكوفيتش ومنحه فرصة الدخول لأستراليا وكتبت :“ ديوكوفيتش : الآن سأفوز باللقب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تطورات قضية لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وقرار محكمة استرالية إطلاق سراحه من مركز اللاجئين وكتبت :“ الانتعاش النهائي ؟ ”.

كما اهتمت بتطورات تجديد بايرن ميونخ عقد جناحه الفرنسي كينغسلي كومان وكتبت :“ كومان سيحصل على أكبر راتب ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة مهاجم يوفنتوس فدريكو كييزا بالرباط الصليبي وكتبت :“ صدمة العالم “ و “ الموسم انتهى لكييزا ، مانشيني في وضع صعب ”.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات أزمة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت :“ أول فوز لديوكوفيتش : الآن أريد اللعب ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلانو وكتبت :“ أليغري يفقد قطعة كبيرة وإنتر : إنزاغي يطلق كالها ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تورينو 4-0 على فيورنتينا في الدوري الإيطالي وكتبت :“ تورينو رائع“.

كما أهتمت الصحيفة بإصابة نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا فيدريكو كييزا بالرباط الصليبي وكتبت :“ نراك قريبا في الملعب ”.

الصحيفة اهتمت بقضية نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا وكتبت :“ ديوكوفيتش حر في هذه اللحظة ”.