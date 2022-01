توتوسبورت: أندريا بيلوتي مهاجم تورينو يتلقى عرضا ضخما من ناد سعودي

قالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية إن المهاجم الدولي أندريا بيلوتي تلقى عرضا ضخما من أحد أندية السعودية، دون ذكر اسم النادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبعد شائعات انتقاله للدوري الأمريكي للمحترفين بالانضمام إلى أحد الأندية الكندية المنافسة في البطولة، ظهر العرض السعودي للمهاجم، البالغ من العمر 28 عاما، وشارك في فوز إيطاليا بلقب يورو 2020 العام الماضي.

Andrea Belotti just did this. Reminder: €100m release clause for any side in need of a striker.

ولم يشارك بيلوتي، الذي لم يجدد عقده مع ناديه، خلال الفوز الكبير لتورينو 4/0 على فيورنتيا في الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين.

ويعاني تورينو من ثلاث إصابات بكوفيد-19 في الفريق، واضطر بيلوتي للغياب عن المباراة بسبب الإصابة، بينما حصد فيورنتينا أربع نقاط في آخر ست مباريات خارج أرضه، لكنه فاز بثلاث من أول أربع مباريات خارج أرضه هذا الموسم.

وفاز تورينو في ثلاث مباريات فقط من آخر 25 مباراة ضد فيورنتينا، كان آخرها في عام 2019.

ويقول أوربانو كايرو مالك النادي إن تورينو فعل ”كل ما في وسعه“ لتمديد عقده مع بيلوتي، لذلك يجب على المهاجم ”التركيز على الملعب الآن“.

Andrea Belotti talked the referee out of booking Cristian Romero after he 'fouled' him.

Then, Belotti gives the ball back from the resulting free kick.

Great to see 👏 pic.twitter.com/6B7K8ktsAY

— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021