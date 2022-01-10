توتوسبورت: أندريا بيلوتي مهاجم تورينو يتلقى عرضا ضخما من ناد سعودي

قالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية إن المهاجم الدولي أندريا بيلوتي تلقى عرضا ضخما من أحد أندية السعودية، دون ذكر اسم النادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبعد شائعات انتقاله للدوري الأمريكي للمحترفين بالانضمام إلى أحد الأندية الكندية المنافسة في البطولة، ظهر العرض السعودي للمهاجم، البالغ من العمر 28 عاما، وشارك في فوز إيطاليا بلقب يورو 2020 العام الماضي.

Andrea Belotti just did this. Reminder: €100m release clause for any side in need of a striker. pic.twitter.com/1o4R7wIMPn — Ryan Baldi (@RyanBaldiFW) August 27, 2017

ولم يشارك بيلوتي، الذي لم يجدد عقده مع ناديه، خلال الفوز الكبير لتورينو 4/0 على فيورنتيا في الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين.

ويعاني تورينو من ثلاث إصابات بكوفيد-19 في الفريق، واضطر بيلوتي للغياب عن المباراة بسبب الإصابة، بينما حصد فيورنتينا أربع نقاط في آخر ست مباريات خارج أرضه، لكنه فاز بثلاث من أول أربع مباريات خارج أرضه هذا الموسم.

وفاز تورينو في ثلاث مباريات فقط من آخر 25 مباراة ضد فيورنتينا، كان آخرها في عام 2019.

ويقول أوربانو كايرو مالك النادي إن تورينو فعل ”كل ما في وسعه“ لتمديد عقده مع بيلوتي، لذلك يجب على المهاجم ”التركيز على الملعب الآن“.

Andrea Belotti talked the referee out of booking Cristian Romero after he 'fouled' him. Then, Belotti gives the ball back from the resulting free kick. Great to see 👏 pic.twitter.com/6B7K8ktsAY — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021

ومن غير المرجح أن يوقع بيلوتي عقدا جديدا مع تورينو بعد انتهاء الحالي بنهاية الموسم، حيث قال كايرو لمحطة ”راديو1“ الإذاعية: ”الوضع واضح. لا يمكننا أن نفعل أكثر مما فعلناه بالنظر إلى عرضنا، سنرى ما إذا كان لديه أفكار أخرى. الآن يجب عليه التركيز في الملعب“.

ورفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة من 20 مباراة في الدوري، ليحتل المركز الـ11 في ترتيب الدوري الذي يتصدره إنتر ميلان حامل اللقب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن جاره ومنافسه التقليدي ميلان الذي خاض مباراة أكثر.

ولا شك أن العرض السعودي لبيلوتي جاء من ناد كبير في المملكة، خاصة وأن المهاجم الدولي بالتأكيد سيطلب مبلغا كبيرا للابتعاد عن الدوري الإيطالي وأوروبا، خاصة أن عمره لا يزال صغيرا.

ويسعى النصر والهلال والأهلي لتدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمواصلة المنافسة المحلية والقارية، لكن يبدو أن الهلال المقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، الأقرب ليكون صاحب العرض للمهاجم الإيطالي البارز.