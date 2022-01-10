رياضة

تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي السعودي.. شباب الأهلي دبي يعلن إنهاء عقد كارلوس إدواردو بالتراضي
تاريخ النشر: 10 يناير 2022 19:30 GMT
تاريخ التحديث: 10 يناير 2022 19:45 GMT

تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي السعودي.. شباب الأهلي دبي يعلن إنهاء عقد كارلوس إدواردو بالتراضي

كارلوس إدواردو، البالغ من العمر 32 عاما، سبق أن لعب في السعودية مع الهلال، في الفترة بين 2015 و2018.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الإثنين، إنهاء عقد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بالتراضي بين الطرفين.

وقال شباب الأهلي دبي، في بيان رسمي عبر موقع ”تويتر“: ”تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، وذلك بعد أن تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين“.

وكانت تقارير سعودية تحدثت عن اتفاق الأهلي السعودي مع كارلوس إدواردو، إذ نشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن إدارة الأهلي طلبت من إدواردو التوقيع على العرض المقدم له؛ من أجل كسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو سينسحب النادي من الصفقة ويتجه إلى خيارات أخرى.

وكان عقد إدواردو مع شباب الأهلي دبي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، علما أنه انتقل للفريق أغسطس 2020.

وسبق أن لعب كارلوس إدواردو، البالغ من العمر 32 عاما، في السعودية مع الهلال، في الفترة بين 2015 و2018.

ولعب كارلوس إدواردو في البرازيل لأندية ديبرتيفو برازيل، وإيتوانو، وفلومينينسي، وجريميو باريوري، ثم في البرتغال مع إستوريل برايا وبورتو، ثم لنيس الفرنسي، ثم مع الهلال، ومنه انتقال لشباب الأهلي دبي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كارلوس إدواردو لعب للهلال 147 مباراة سجل فيها 75 هدفا وصنع 18، في حين لعب لشباب الأهلي دبي 51 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 8.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر.

ونشر الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو تقديمي للاعب الكاميروني، حيث وقع اللاعب عقدا لمدة عام ونصف.

وكان فرانك كوم البالغ من العمر 30 عاما قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري.

كما أعلن الأهلي التعاقد مع أيمن يحيى، قادما من النصر، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي وحصد الفريق 15 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز ثلاث مرات فقط، وخسر 6 مرات، كما تعادل 6 مرات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الفيصلي ثم الحزم ثم ضمك ثم يلعب مع الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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