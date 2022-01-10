تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي السعودي.. شباب الأهلي دبي يعلن إنهاء عقد كارلوس إدواردو بالتراضي

أعلن نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الإثنين، إنهاء عقد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بالتراضي بين الطرفين.

وقال شباب الأهلي دبي، في بيان رسمي عبر موقع ”تويتر“: ”تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، وذلك بعد أن تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين“.

تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، وذلك بعد تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين#شباب_الأهلي pic.twitter.com/zp8c8CAwFe — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) January 10, 2022

وكانت تقارير سعودية تحدثت عن اتفاق الأهلي السعودي مع كارلوس إدواردو، إذ نشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن إدارة الأهلي طلبت من إدواردو التوقيع على العرض المقدم له؛ من أجل كسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو سينسحب النادي من الصفقة ويتجه إلى خيارات أخرى.

وكان عقد إدواردو مع شباب الأهلي دبي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، علما أنه انتقل للفريق أغسطس 2020.

وسبق أن لعب كارلوس إدواردو، البالغ من العمر 32 عاما، في السعودية مع الهلال، في الفترة بين 2015 و2018.

تشمل إزغان أليوسكي.. صفقة تبادلية بين النصر والأهلي https://t.co/gxOdoCkg8Y pic.twitter.com/cAOuD3soLq — إرم سبورت (@EremSports) January 10, 2022

ولعب كارلوس إدواردو في البرازيل لأندية ديبرتيفو برازيل، وإيتوانو، وفلومينينسي، وجريميو باريوري، ثم في البرتغال مع إستوريل برايا وبورتو، ثم لنيس الفرنسي، ثم مع الهلال، ومنه انتقال لشباب الأهلي دبي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كارلوس إدواردو لعب للهلال 147 مباراة سجل فيها 75 هدفا وصنع 18، في حين لعب لشباب الأهلي دبي 51 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 8.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر.

ونشر الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو تقديمي للاعب الكاميروني، حيث وقع اللاعب عقدا لمدة عام ونصف.

رسميًا: الأهلي السعودي يضم الكاميروني فرانك كوم ويقترب من ضم أيمن يحيى (شاهد) https://t.co/x8NcfOVLzH pic.twitter.com/3KxdgsOyj4 — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وكان فرانك كوم البالغ من العمر 30 عاما قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري.

كما أعلن الأهلي التعاقد مع أيمن يحيى، قادما من النصر، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي وحصد الفريق 15 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز ثلاث مرات فقط، وخسر 6 مرات، كما تعادل 6 مرات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الفيصلي ثم الحزم ثم ضمك ثم يلعب مع الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.