رياضة

تشمل إزغان أليوسكي.. صفقة تبادلية بين النصر والأهلي
تاريخ النشر: 10 يناير 2022 17:59 GMT
تاريخ التحديث: 10 يناير 2022 18:20 GMT

تشمل إزغان أليوسكي.. صفقة تبادلية بين النصر والأهلي

الأهلي، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، يبحث عن تحسين قوام الفريق الأول.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة، اليوم الإثنين، في إدارة النصر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قدمت عرضا لإدارة النصر لاستعارة كل من سامي النجعي ومختار علي.

وكشفت المصادر أن إدارة الأهلي طلبت استعارة الثنائي سامي النجعي ومختار علي مقابل إعارة الظهير الأيسر إزغان أليوسكي لمدة ستة أشهر، علما أن أليوسكي انضم للأهلي في الصيف الماضي.

والنجعي، البالغ 24 عاما، هو أيضا لاعب منتخب السعودية، وشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم أمام منتخب الصين.

أما مختار علي، فقد لعب بين 2008 و2017 في فريق الشباب بنادي تشيلسي، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الأوروبي للشباب، وانضم لنادي فيتيسيه الهولندي عام 2017، ويشارك أيضا مع المنتخب السعودي.

وكانت إدارة الأهلي قد نجحت مؤخرا في استعارة لاعب النصر أيمن يحيى.

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر قد كشفت أن الأيام القادمة قد تشهد صفقة تبادلية بين النصر والشباب، بموافقة من خالد البلطان رئيس الشباب.

وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة الشباب يرغب في التعاقد مع مختار علي نجم خط وسط نادي النصر.

وأعلن الأهلي التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الريان القطري السابق.

ونشر الأهلي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ أعلن من خلاله التوقيع مع فرانك كوم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

‏ وكشف الأهلي عن الحصول على توقيع النجم الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وفرانك كوم، البالغ من العمر 30 عاما، لعب مع الريان خلال الموسم الجاري 9 مباريات في مختلف المسابقات.

والريان كان قد أعلن قبل فترة قصيرة إنهاء التعاقد بالتراضي بينه وبين اللاعب الكاميروني الذي أصبح حرا.

وكان فرانك كوم قد خرج من حسابات الريان بعد ضم لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الريان قد تعاقد مع فرانك كوم قادما من الترجي التونسي قبل موسمين ونصف الموسم، ليتخلى النادي عنه في الانتقالات الصيفية السابقة، ويتجه إلى الدوري السعودي.

ويبحث الأهلي، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، عن تحسين قوام الفريق الأول.

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