تشمل إزغان أليوسكي.. صفقة تبادلية بين النصر والأهلي

كشفت مصادر قريبة الصلة، اليوم الإثنين، في إدارة النصر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قدمت عرضا لإدارة النصر لاستعارة كل من سامي النجعي ومختار علي.

وكشفت المصادر أن إدارة الأهلي طلبت استعارة الثنائي سامي النجعي ومختار علي مقابل إعارة الظهير الأيسر إزغان أليوسكي لمدة ستة أشهر، علما أن أليوسكي انضم للأهلي في الصيف الماضي.

رسميًا: الأهلي السعودي يضم الكاميروني فرانك كوم ويقترب من ضم أيمن يحيى (شاهد) https://t.co/x8NcfOVLzH pic.twitter.com/3KxdgsOyj4 — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

والنجعي، البالغ 24 عاما، هو أيضا لاعب منتخب السعودية، وشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم أمام منتخب الصين.

أما مختار علي، فقد لعب بين 2008 و2017 في فريق الشباب بنادي تشيلسي، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الأوروبي للشباب، وانضم لنادي فيتيسيه الهولندي عام 2017، ويشارك أيضا مع المنتخب السعودي.

وكانت إدارة الأهلي قد نجحت مؤخرا في استعارة لاعب النصر أيمن يحيى.

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر قد كشفت أن الأيام القادمة قد تشهد صفقة تبادلية بين النصر والشباب، بموافقة من خالد البلطان رئيس الشباب.

تفاصيل جديدة في صفقة انضمام محمد العويس لنادي الهلال السعودي https://t.co/c6WHCAvLhe pic.twitter.com/k3N4JSdJOE — إرم سبورت (@EremSports) January 10, 2022

وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة الشباب يرغب في التعاقد مع مختار علي نجم خط وسط نادي النصر.

وأعلن الأهلي التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الريان القطري السابق.

ونشر الأهلي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ أعلن من خلاله التوقيع مع فرانك كوم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

‏ وكشف الأهلي عن الحصول على توقيع النجم الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وفرانك كوم، البالغ من العمر 30 عاما، لعب مع الريان خلال الموسم الجاري 9 مباريات في مختلف المسابقات.

نادي الاتحاد يتفق مع أحمد شراحيلي.. والشباب يرد في بيان رسمي https://t.co/TOVtiRXCFH pic.twitter.com/rQNuJGW7k4 — إرم سبورت (@EremSports) January 10, 2022

والريان كان قد أعلن قبل فترة قصيرة إنهاء التعاقد بالتراضي بينه وبين اللاعب الكاميروني الذي أصبح حرا.

وكان فرانك كوم قد خرج من حسابات الريان بعد ضم لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الريان قد تعاقد مع فرانك كوم قادما من الترجي التونسي قبل موسمين ونصف الموسم، ليتخلى النادي عنه في الانتقالات الصيفية السابقة، ويتجه إلى الدوري السعودي.

ويبحث الأهلي، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، عن تحسين قوام الفريق الأول.