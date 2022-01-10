نادي الاتحاد يتفق مع أحمد شراحيلي.. والشباب يرد في بيان رسمي

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، إن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع أحمد شراحيلي لاعب نادي الشباب.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة نادي الاتحاد توصلت إلى اتفاق نهائي مع أحمد شراحيلي لاعب الشباب، على أن ينضم للعميد في صفقة انتقال حر.

في حين نشر نادي الشباب بيانا عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أعلن من خلاله أن اللاعب رفض تجديد عقده بعد دخوله الفترة الحرة وأوضحت أنه أبلغها بالتوقيع مع ناد آخر، رغم اتفاقها معه مرتين وتلبية جميع طلباته، وأكدت رفضها القاطع للمزايدات.

وقال الشباب في بيانه: ”بالإشارة إلى موضوع تجديد عقد أحمد شراحيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم توضح إدارة نادي الشباب أنها قد بذلت مساعي عديدة خلال الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب حيث توصلت إلى اتفاق نهائي بين خالد البلطان رئيس مجلس الإدارة واللاعب، في حضور وكيله وفوجئت بعد ذلك بتغيير الاتفاق وبمطالبات مالية إضافية من اللاعب مما اضطر رئيس مجلس الإدارة إلى تلبيتها والاتفاق مع اللاعب مجددًا على كافة الطلبات في حضور المدير التنفيذي لكرة القدم والمدير الفني للفريق“.

وأضاف: ”تم تحديد موعد توقيع عقد التجديد مساء الأحد 9 يناير 2022 بالإضافة إلى تجهيز شيك الدفعة المقدمة للاعب إلا أن الإدارة تفاجأت خلال ساعات بعد دخول اللاعب الفترة الحرة وتحديدا الساعة الرابعة عصرًا الأحد، باعتذاره عن التوقيع وإبلاغه لإدارة النادي أنه قد غير رأيه وأنه أتم التوقيع لناد آخر بناء على رغبته“.

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وتابع: ”تؤكد إدارة النادي للجميع رفضها القاطع للمزايدات مـن قبل أي طرف، والأسلوب المتخذ من قبل اللاعب ووكيله وأنها تتعامل مع الجميع باحترافية تامة حسب أنظمة ولوائح الاحتراف حفاظاً على مكتسبات النادي. كما تؤكد ثقتها الكاملة فـي مجموعة اللاعبين المميزين والقادرين على تحقيق طموحات إدارة وجماهير نادي الشباب، وتعويض أي لاعب فـي مختلف المراكز“.

وختم بيان الشباب: ”انتقال أي لاعب أو عدم رغبته بالتجديد والاستمرار في النادي لن يؤثر إطلاقا على مسيرة الفريق والله ولي التوفيق“.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 35 نقطة من 15 مباراة ويتقدم الاتحاد بـ3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني والذي لعب 16 مباراة.