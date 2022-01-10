تفاصيل جديدة في صفقة انضمام محمد العويس لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال الحارس محمد العويس من الأهلي إلى نادي الهلال السعودي، في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وكانت إدارة الهلال أعلنت، يوم الأحد، عن تعاقدها مع محمد العويس في صفقة انتقال حر، بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده مع الراقي الذي ينتهي بعد 6 أشهر، في صيف 2022.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه، مساء الأحد ”الأهلي استبعد العويس من قائمة الفريق التي ستواجه الفيصلي، وقبل التوقيع مع الهلال اجتمع ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، مع العويس وقدَّم له عرضا جديدا ولكن الحارس طلب مهلة للتفكير“.

وأضاف ”إدارة الأهلي تفاجأت بتوقيع العويس مع الهلال، وقرر النادي استبعاد اللاعب من التدريبات حتى نهاية عقده، والهلال لم يتقدم بطلب شراء المدة المتبقية من عقده، وإدارة الزعيم تنتظر رغبة إدارة الأهلي في التخلي عن اللاعب في مدة 6 الأشهر المتبقية من عقده“.

فيما كشفت صحيفة ”الاقتصادية“، أن ”فارق مليون ريال رجح كفة نادي الهلال في الظفر بخدمات العويس“، موضحة أن ”الحارس رفض عرض التجديد من قبل ناديه الأهلي الذي قدم له سبعة ملايين ريال في الموسم، وفضَّل عليه عرض الهلال بقيمة ثمانية ملايين ريال“.

بينما أشارت صحيفة ”الرياضية“، إلى أن رئيس النادي الأهلي، منح العويس شيكا بقيمة سبعة ملايين ريال مقدَّم عقده الجديد، لكن الحارس قبل ذلك بـ24 ساعة طلب الاستخارة قبل أن يعود إلى النفيعي بعدها بقرار الرحيل، ويقول ”شكرًا لك على العرض، لكني أرغب في خوض تجربة جديدة خارج الأهلي“.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن نادي النصر تقدم بعرض مالي قيمته 5.5 مليون ريال في السنة الواحدة عن طريق وكيل أعماله بعد دخول العويس في الفترة الحرة عن طريق شخصية نصراوية.

نادي الهلال السعودي يعلن تعاقده رسميا مع محمد العويس https://t.co/BnqBfR2vOp pic.twitter.com/7wLMrZFvlo — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وطالب وكيل العويس، برفع العرض المالي المقدم لـ6 ملايين ولكن إدارة النصر وبعد اجتماعات مع الجهاز الفني قد قررت إلغاء فكرة التعاقد مع العويس، وتفضيل الحارس الأجنبي.

وعاد وكيل العويس للتفاوض مع الهلال مجددا بعد انسحاب النصر، ليقرر الهلاليون رفع العرض لـ7 ملايين ريال وهو ما يعادل عرض الأهلي ويزيد بمليون ريال عن ما قدمته إدارة ”العالمي“.

يذكر أن محمد العويس قد مثل الشباب في الفترة من 2012 حتى انتقاله إلى الأهلي في عام 2017 وينتهي ارتباطه بالراقي في الـ30 من يونيو المقبل.

وأبرم الهلال ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده في وقت سابق مع سعود عبدالحميد مدافع الاتحاد في صفقة انتقال حر أيضا.