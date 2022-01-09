رسميًا: الأهلي السعودي يضم الكاميروني فرانك كوم ويقترب من ضم أيمن يحيى (شاهد)

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الريان القطري السابق.

ونشر النادي الأهلي فيديو من خلال صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“ أعن من خلاله التوقيع مع فرانك كوم خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

‏ وكشف الأهلي السعودي، عن الحصول على توقيع النجم الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

فرانك كوم البالغ من العمر 30 عاما لعب مع الريان خلال الموسم الجاري 9 مباريات في مختلف المسابقات.

والريان كان قد أعلن قبل فترة قصيرة عن إنهاء التعاقد بالتراضي بينه واللاعب الكاميروني الذي أصبح حرا.

وكان فرانك كوم خرج من حسابات الريان بعد ضم لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي في أخر ايام فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان نادي الريان تعاقد مع فرانك كوم قادما من الترجي التونسي قبل موسمين ونصف ليتخلى النادي عنه في الانتقالات الصيفية السابقة ويتجه إلى الدوري السعودي.

ويبحث الأهلي صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ15 نقطة، تحسين قوام الفريق الأول

وبعد انضمام النجم الكاميروني أصبحت قائمة أجانب الأهلي تضم 7 لاعبين، هم: ”السوري عمر السومة، البرازيلي دانكلير، التونسي حمدي النقاز، السنغالي الحسن نداو، الكرواتي فيليب براداريتش، المقدوني جياني اليوسكي والكاميروني فرانك كوم“.

الاقتراب من ضم أيمن يحيى

من جهة أخرى اقترب الأهلي من الإعلان عن تعاقده مع أيمن يحيى لاعب وسط النصر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن أيمن يحيى البالغ من العمر 20 عامًا، رحب بالعرض الأهلاوي، أملًا في الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، بدلًا من الجلوس احتياطيًا في النصر.