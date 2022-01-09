رسميًا: عبدالرحمن العبيد مدافع النصر ينضم للهلال بعقد حتى 2025

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر نادي النصر، الغريم التقليدي، في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي الهلال صورة للاعب عبدالرحمن العبيد، وكتب عليها: ”هلا هلا باللي حضر“، مشيرًا إلى أن اللاعب وقّع على عقد انضمام حتى عام 2025.

وانضم عبدالرحمن العبيد إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، العام 2018، قادمًا من فريق القادسية.

وشارك العبيد في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح بتسجيل هدف، وصنع هدفين.

ولعب عبدالرحمن العبيد 20 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، الموسم الماضي، وصنع 18 فرصة، وقام بـ589 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 83%، و15 مراوغة ناجحة، و20 عرضية صحيحة.