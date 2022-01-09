رياضة

رسميًا: عبدالرحمن العبيد مدافع النصر ينضم للهلال بعقد حتى 2025
تاريخ النشر: 09 يناير 2022 17:26 GMT
تاريخ التحديث: 09 يناير 2022 17:40 GMT

رسميًا: عبدالرحمن العبيد مدافع النصر ينضم للهلال بعقد حتى 2025

الهلال وقع مع الظهير عبدالرحمن العبيد لاعب النصر السابق عقدًا لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر نادي النصر، الغريم التقليدي، في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي الهلال صورة للاعب عبدالرحمن العبيد، وكتب عليها: ”هلا هلا باللي حضر“، مشيرًا إلى أن اللاعب وقّع على عقد انضمام حتى عام 2025.

 

وانضم عبدالرحمن العبيد إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، العام 2018، قادمًا من فريق القادسية.

وشارك العبيد في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح بتسجيل هدف، وصنع هدفين.

ولعب عبدالرحمن العبيد 20 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، الموسم الماضي، وصنع 18 فرصة، وقام بـ589 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 83%، و15 مراوغة ناجحة، و20 عرضية صحيحة.

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