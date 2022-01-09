مع فرار نجومهما إلى الهلال والنصر.. هل سيصبح الأهلي والاتحاد "مجرد تاريخ أو كمالة عدد"؟

أثار التنافس المحموم بين ناديي النصر والهلال في سوق الانتقالات الشتوي الحالي حيرة وتساؤل الشارع الرياضي السعودي، فلا يكاد يمر يوم منذ انطلاق الميركاتو في يناير، إلا ويتم الإعلان عن صفقة جديدة أو أزمة.

وأثار ما يحدث في سوق الانتقالات تساؤلات بشأن الأندية الكبرى الأخرى، مثل الاتحاد والأهلي وأين هما من الصفقات، ولماذا أصبحا بيئة طاردة للاعبين، وهل سيصبحا ”مجرد تاريخ أو كمالة عدد؟“.

وكانت آخر الأزمات التي لم تخمد نيرانها حتى الآن هي أزمة محمد كنور، لاعب الهلال، والذي دخل الفترة الحرة من عقده ثم وقع للنصر وفجأة يتم الإعلان عن تجديد عقده مع ”الزعيم“، دون أن يخرج اللاعب بتوضيح ما حدث أو سبب تراجعه عن التوقع للعالمي.

كما أعلن الهلال تعاقده مع الحارس محمد العويس بعقد يمتد لـ3 سنوات، بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة، إذ ينتهي عقده مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

محمد الدعيع يدعم عبدالله المعيوف بعد تعاقد الهلال مع العويس https://t.co/CtGIbNddgA pic.twitter.com/iqwSnv7CKr — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وأوضح الهلال عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة النادي وقع عقدًا مع محمد العويس يمتد حتى عام 2025.

عبدالإله المالكي لاعب نادي الاتحاد، أيضا تأكد رحيله عن ناديه في الميركاتو الحالي، بحسب ما ذكر أنمار الحائلي رئيس النادي، بأن اللاعب سيرحل لظروف أسرية خاصة، وربطه البعض بالانتقال أيضا للهلال.

وقبله وبشكل مفاجئ، أعلن نادي الهلال ضم سعود عبدالحميد، نجم الاتحاد، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

نادي الهلال السعودي يعلن تعاقده رسميا مع محمد العويس https://t.co/BnqBfR2vOp pic.twitter.com/7wLMrZFvlo — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

محمد البكيري

من جانبه، رصد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الظاهرة، عبر عدة تغريدات عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، قائلا: ”صباح الخير.. على القطبين الكبيرين،

صباح الخير على منبع الكرة وعراقتها، الاتحاد والأهلي، بات الجاران في مشهد غير متكافئ لا ماليا ولا تنافسيا مع غيرهما، ومع الوقت سيتحولان مجرد تاريخ، رقم، كمالة عدد!، استحواذ أحدهما على منجز مستقبلا سيصبح أعجوبة، مثل أندية أخرى، بيد من؟“.

وأضاف: ”الكرة السعودية نهضت بقوة المنافسة بين كبار أنديتها، التي انعكست على قوة منتخبها، سمعتها القارية والدولية، إعلاميا وجماهيريا، الاتجاه الذي تمضي فيه الآن في الميزان الاحترافي والمالي والتنافسي، بحصر كل تلك القوى لدى أندية، باتت فارقة بشكل بشع عن البقية، أمر مستفز في عدة اتجاهات“.

وتابع: ”لا أريد أن أكون متشائما، لكن أتذكر حاليا كم باتت المسؤولية جسيمة على رئيسي الاتحاد والأهلي في الصمود تنافسيا واحترافيا، أمام تيارات: الالتزامات المالية، والمطالبات الجماهيرية، والحفاظ على مكتسباتهما أمام أطماع أصحاب القوى الشرائية،

وأخشى مستقبلا، أن لا يغري أحدا قيادة أحد الناديين“.

لا أريد ان اكون متشائما. لكن اتذكر حاليا كم باتت المسؤولية جسيمة على رئيسا #الاتحاد #الاهلي في الصمود تنافسيا واحترافيا. امام تيارات: الالتزامات المالية. المطالبات الجماهيرية. الحفاظ على مكتسباتهم امام اطماع اصحاب القوى الشرائية.

واخشى مستقبلا. ان لا يغري احدا قيادة احد الناديين؟ — محمد البكيري (@m_bukairy) January 9, 2022

من جانبه، قال الإعلامي عبدالعزيز الجميعة، عبر حسابه على تويتر: ”مؤسف جدا أن كل اللاعبين الدوليين في الاتحاد والأهلي أصبحوا مطمعا للهلال والنصر، إن كنتم تظنون بأن القصة انتهت مع من رحلوا فأنتم واهمون القصة لها فصول باقية، عموما مابقي إلا كم لاعب جايهم الدور“.

مؤسف جدا ان كل اللاعبين الدوليين في الاتحاد والاهلي اصبحوا مطمع للهلال والنصر

إن كنتم تظنون بأن القصة انتهت مع من رحلوا فأنتم واهمون

القصه لها فصول باقية عموما مابقي الا كم لاعب جايهم الدور — عبدالعزيز الجميعة (@aljume3a) January 8, 2022

وشدد الإعلامي جمال عارف، عبر حسابه: ”يذهب المالكي يذهب العويس ويبقى الاتحاد شامخا والأهلي ساطعا، ذهب نجوم كثر وبقي الكبيران يحصدان الذهب، لن يخسر الاتحاد والأهلي وتذكروا كلامي“.