محمد الدعيع يدعم عبدالله المعيوف بعد تعاقد الهلال مع العويس

حرص محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، على توجيه الدعم لعبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، بعد تعاقد مسؤولي ”الزعيم“، يوم الأحد، مع محمد العويس، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الأهلي.

ونشر الدعيع صورة للمعيوف عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، يوم الأحد، وذيلها بتعليق: ”أنت الأفضل يا بطل“، وهو ما رآه البعض من جمهور الهلال أنه تعليق ليس في وقته أو غير مناسب، وسيخلق المشكلات بين الحارسين.

ولكن عاد الدعيع بعد ذلك للترحيب بالعويس، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”أهلا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء وبإذن الله سوف تشكل مع زميلك عبدالله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة، كل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات وسد الاحتياجات بخامات مميزه تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة“.

اهلاً بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء وبأذن الله سوف تشكل مع زميلك عبدالله المعيوف مصدر أطمئنان لمركز الحراسه

كل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال ولرئيس النادي فهد بن نافل على أنهاء الصفقات وسد الإحتياجات بخامات مميزه تدعم مشوار الزعيم في البطولات القادمه

💙 pic.twitter.com/zVNN2anna4 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) January 9, 2022

أزمة سابقة

يذكر أن الدعيع كان انتقد العويس سابقا بسبب تصريح سخر فيه الحارس الدولي من الفرق التي غادرت بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عند سؤاله عن سوء أداء فريقه خلال مواجهة شباب الأهلي دبي بدور الـ 16 من البطولة القارية، قائلا: ”إحنا تأهلنا لدور الثمانية بمستوانا هذا، غيرنا رجع بالطيارة قبلنا“، وهو ما فسرته قاعدة جماهيرية عريضة في السعودية بالإشارة إلى نادي الهلال، الذي قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقتها استبعاد حامل اللقب من البطولة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكتب محمد الدعيع عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ آنذاك: ”هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للإقصاء وهو متصدر مجموعته من أشباه اللاعبين“.

وعانى الهلال وقتها من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للاقصاء وهو متصدر مجموعته من اشباه اللاعبين !! — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) September 27, 2020

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن تعاقده مع الحارس محمد العويس بعقد يمتد لـ3 سنوات، بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة، إذ ينتهي عقده مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الهلال عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة النادي وقع عقدًا مع محمد العويس يمتد حتى عام 2025.

وبدأ الحارس محمد العويس صاحب الـ30 عامًا، مسيرته في نادي الشباب قبل أن ينتقل إلى الأهلي في 2017.

وكان العويس ضمن تشكيلة السعودية في تصفيات كأس العالم 2018 و2022، كما شارك في مونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019.

وارتبط النصر بقوة خلال الأيام الماضية بالتعاقد مع العويس، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن الهلال تمكن من حسم الصفقة.