وليد الفراج يثير الجدل بتغريدة "نصف رئيس"

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجدل بنشره تغريدة، عبر حسابه الموثق، على موقع ”تويتر“، يوم الأحد.

وقال الفراج في تغريدته ”حتى أنت يا نص رئيس طلع لك لسان.. فضفض أعرفك زين نفسية“، ولم يوضح الإعلامي الشهير من هو الرئيس المقصود بتغريدته.

حتى انت يا نص رئيس طلع لك لسان .. فضفض اعرفك زين نفسيه . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 8, 2022

وأشار بعض المغردين إلى أن الفراج يستهدف بتغريدته، محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي السابق، بسبب تغريدة كتبها، مساء أمس السبت، دفاعا عن الإعلامي تركي العجمة، بسبب الحملة التي انطلقت ضده بعد حديثه عن ضرورة معاقبة المخطئ في أزمة توقيع محمد كنو لناديين في وقت واحد، خاصة بعد توقيعه للنصر ثم إعلان الهلال التجديد معه رسميا.

وتداول البعض بعد هذه التصريحات فيديو للعجمة وهو يتحدث عن قضية توقيع عوض خميس للهلال والنصر في 2017 بصورة عادية دون المطالبة بمعاقبة المخطئ، مضيفين أنه تحامل على كنو والهلال عندما طالب بمحاسبة المخطئ، ومشيرين إلى أن موقفه تغير.

وقال القاسم في تغريدته التي ذيلها بهاشتاغ تركي العجمة ”صوت العدل والعقل هكذا اسميه، رجل فقط يريد الحقيقة والمصلحة العامة للجميع، لا يستخدم منبره لأهداف ومصالح شخصية كغيره“.

صوت العدل والعقل هاكذا اسمية

رجل فقط يريد الحقيقة

والمصلحة العامة للجميع

لا يستخدم منبرة لاهداف ومصالح

شخصية كالغير #تركي_العجمه — محمد القاسم (@malqassm2) January 8, 2022

وكان محمد القاسم، قدم استقالته من رئاسة نادي التعاون السعودي، بعد أيام من خروج الفريق من دوري أبطال آسيا، في عام 2020.

وقضى محمد القاسم 8 سنوات رئيسا لسكري القصيم.

وكان الهلال أعلن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد كنو قبل أن يخرج النصر ببيان شدد فيه على أن اللاعب وقع لناديهم في فترته الحرة وقال إنه سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وخرج العجمة مدافعا عن نفسه في برنامجه، يوم السبت ”كل الأندية تحترم كياناتها واللوائح والأنظمة والقوانين، والكلام ذاته الذي قلناه عن كنو قلناه سابقا عن عوض خميس“.

وأضاف ”الكذب واحدة من أقبح صفات الرجال، ولا يوجد شيء يستدعي الكذب وما بالك تكذب عشان كرة، وحتى هذه اللحظة متمسكون بمهنيتنا وهي رأس مالنا، وفي هذا البرنامج نحن مهنيون ونصف، وننظر لأندية الوطن بمنظار المحب لمصلحة الكرة السعودية، وبالتأكيد كل من في الاستوديو لدينا ميولنا ولكن نتركها في الخارج وندخل بقبعة وطنية، نحتفل مع الفائز وننتقد الخاسر ونحاول أن ندعم رؤية الدولة في تطوير الرياضة“.

ونشر العجمة فيديو كاملا يوضح من خلال ما قاله عن أزمة محمد كنو، ومطالبته بتوقيع عقوبات مغلظة على المخطئ، وأيضا ما قاله سابقا عن أزمة عوض خميس.

وعقب عرض التقرير، علق العجمة، قائلا ”يا بخت من بات مظلوما ولا بات ظالما، طبقوا اللوائح وهذه نصيحة شخص يحب الرياضة السعودية لكي يسود النظام ويشعر الناس بهيبة اتحاد كرة القدم، والهلال والنصر ليس لهما حصانة، وبالتأكيد ثمة واحد منهما مخطئ ولازم يشيلها“.