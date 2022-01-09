تقرير: ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي على رادار نادي النصر السعودي

كشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جاليتي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد، إن ”النصر قدّم عرضا رسميا بالفعل لضم الحارس الكولومبي بشكل مجاني، خاصة أن عقده مع نابولي ينتهي في يونيو المقبل، ولم يحسم مستقبله ومسيرته المتعلقة بالأشهر المقبلة“.

ويعد حارس نابولي ومنتخب كولومبيا من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، ودخل الفترة الحرة من عقده وراتبه لا يتجاوز 700 ألف يورو في السنة، حسب ما ذكره موقع ”ترانسفير ماركت“، المتخصص في انتقالات اللاعبين، إذ يستطيع النصر التعاقد معه مقابل 2 مليون يورو سنويا.

وأوسبينا بدأ مسيرته في موسم 2004، مع نادي أتلتيكو ناسيونال، ثم انتقل إلى سان لورينزو الأرجنتيني في 2008، وفي 2014 بدأت مسيرته العالمية وشهدت مسارا جديدا مع التألق إذ انتقل إلى آرسنال الإنجليزي.

وانتقل أوسبينا إلى نابولي في موسم 2018 معارا من آرسنال، ثم بيع بشكل نهائي في 2019، حتى الآن.

وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن الأرجنتيني روسو، المدير الفني لنادى النصر، قد أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع حارس المرمى البيروفي بيدرو غاليسى.

وبيدرو من مواليد 1990 ويبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يلعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 2015.

وشارك غاليسى في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 في روسيا، إذ كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

يُذكر أن الحارس الأساسي الحالي في صفوف نادي النصر، هو وليد عبدالله، وتسعى الإدارة للتعاقد مع حارس أجنبي.

وكان النصر يسعى للتعاقد مع محمد العويس، حارس الأهلي، قبل أن يعلن الهلال اليوم تعاقده معه رسميا حتى 2025.

وسيحصل محمد العويس من الهلال على 21 مليون ريال سعودي خلال 3 سنوات، إذ يتقاضى راتبا قدره 7 ملايين ريال عن كل موسم.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الرابع.