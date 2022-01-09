تركي العجمة يرد على حقيقة تناقض رأيه في قضيتي محمد كنو وعوض خميس (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي تركي العجمة على الحملة التي انطلقت ضده بعد حديثه عن ضرورة معاقبة المخطئ في أزمة توقيع محمد كنو لناديين في وقت واحد، خاصة بعد توقيعه للنصر ثم إعلان الهلال التجديد معه رسميا.

وتداول البعض بعد هذه التصريحات فيديو للعجمة وهو يتحدث عن قضية توقيع عوض خميس للهلال والنصر في 2017 بصورة عادية دون المطالبة بمعاقبة المخطئ، مضيفين أنه تحامل على كنو والهلال عندما طالب بمحاسبة المخطئ، ومشيرين إلى أن موقفه تغير.

وانتهت القضية بعدما توصلت إدارتا الهلال والنصر إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال دفعه الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

وأعلن الهلال تجديد التعاقد مع اللاعب محمد كنو قبل أن يخرج النصر ببيان شدد فيه على أن اللاعب وقع لناديهم في فترته الحرة وقال إنه سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال تركي العجمة، في مقدمة حلقة برنامجه، يوم السبت: ”كل الأندية تحترم كياناتها واللوائح والأنظمة والقوانين، ونفس الكلام الذي قلناه على كنو قلناه سابقا على عوض خميس“.

وأضاف: ”الكذب واحدة من أقبح صفات الرجال، ولا يوجد شيء يستدعي الكذب وما بالك تكذب عشان كرة، وحتى هذه اللحظة متمسكون بمهنيتنا وهي رأس مالنا، وفي هذا البرنامج نحن مهنيون ونصف، وننظر لأندية الوطن بمنظار المحب لمصلحة الكرة السعودية، وبالتأكيد كل من الاستوديو لدينا ميولنا ولكن نتركها في الخارج وندخل بقبعة وطنية، نحتفل مع الفائز وننتقد الخاسر ونحاول أن ندعم رؤية الدولة في تطوير الرياضة“.

وتابع تركي العجمة: ”أول مرة أشوف ناس زعلانة بأننا نقول يجب تطبيق النظام، والغلطان يشيل الليلة يا اتحاد الكرة بشكل علني وعاجل وسريع، والناس تزعل إذا لم نطبق النظام، ويجب تطبيقه على النصر والهلال ومثلهم مثل أي ناد في المملكة وهذه ثاني مرة تحدث وما يزعل الحق“.

وأردف: ”كنا نسكت سابقا على ما ينشر على تويتر ولكن يجب أن نوضح للناس الصح والخطأ لأن فيه البعض يصدق بالفعل ما ينشر، نحن متمسكون بالمهنية وتطبيق النظام وما يكون فيه تسوية وعيب ما قام به الناديان بإعلانهما التوقيع مع لاعب واحد“.

ونشر العجمة فيديو كاملا يوضح من خلال ما قاله عن أزمة محمد كنو، ومطالبته بتوقيع عقوبات مغلظة على المخطئ، وأيضا ما قاله سابقا عن أزمة عوض خميس.

وعقب عرض التقرير، علق العجمة، قائلا: ”يا بخت من بات مظلوما ولا بات ظالما، طبقوا اللوائح وهذه نصيحة شخص يحب الرياضة السعودية لكي يسود النظام ويشعر الناس بهيبة اتحاد كرة القدم، والهلال والنصر ليس لهما حصانة، وبالتأكيد فيه واحد منهما مخطئ ولازم يشيلها“.

هذا موقفي في قضية عوض خميس والذي يشبه تماما موقفي من قضية كنو .. طبقوا النظام وفكونا من الأفلام الفيديويات المفبركه اللي انعمل عليها مونتاج طول الليل وتم نشرها بشكل منظم ما راح تخلينا نتراجع عن المطالبة بتطبيق النظام pic.twitter.com/LQXQ8aSi2Q — تركي العجمة (@TurkiAlajmah) January 8, 2022

ونشر العجمة سابقا مقطع فيديو له من برنامج “كورة” يعود لعام 2017 وهو يتحدث فيه عن ضرورة محاسبة مجلس إدارة النصر بسبب إبقائه عوض خميس في صفوف الفريق رغم توقيعه للهلال.

وكانت صحيفة “الرياضية” ذكرت أن وكيل كنو أرسل خطاباً تحذيريا إلى نادي الهلال ونسخة للجنة الاحتراف.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعب حذر في خطابه مما وصفه بـ”الضغط” على اللاعب من أجل تجديد عقده مع الهلال.

وأكد وكيل كنو في الخطاب أن اللاعب وقع لنادي النصر رسمياً وأن التبعات المالية والقانونية يتحملها الهلال وحده، ولا توجد مخالفة على اللاعب.