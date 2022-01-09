نادي الهلال السعودي يعلن تعاقده رسميا مع محمد العويس

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع محمد العويس، قادما من النادي الأهلي، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد دخوله فترة الستة أشهر قبل انتهاء عقده مع الأهلي ”الفترة الحرة“.

وأوضح النادي عبر حسابه بموقع ”تويتر“، يوم الأحد، أن مجلس الإدارة وقع عقدًا مع العويس يمتد حتى عام 2025.

وقدم النادي الشكر للعضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال على دعمه للصفقة.

وانتقل العويس إلى النادي الأهلي في صيف العام 2017 قادماً من الشباب، كما ظل الحارس الأساسي للمنتخب السعودي الأول خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض على الصعيد الدولي 28 مباراة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ فإن العويس سيتقاضى 7 ملايين ريال عن الموسم الواحد.

ويعد هذا التعاقد هو الثاني للهلال في سوق الانتقالات الشتوي، حيث سبق له إعلان ضم سعود عبدالحميد مدافع فريق الاتحاد، في صفقة انتقال حر مماثلة، إذ سيمثل كل منهما الهلال في الصيف المقبل، أو في الفترة الراهنة حال اتفاق إدارة الهلال مع نادييهما في شراء الفترة المتبقية من عقديهما.

وكان العويس قد ابتعد عن حراسة مرمى الأهلي لأكثر من شهرين ونصف الشهر بسبب الإصابة، قبل أن يعود للتشكيلة الأساسية خلال مباراة الرائد.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن نادي النصر كان يجهز بدوره عرضا رسميا من أجل ضم العويس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل أن يحسم الهلال الصفقة بشكل رسمي.

ولعب محمد العويس 117 مباراة رسمية مع الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، استقبل خلالها 167 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه 27 مرة.

وبدأ سوق الانتقالات الشتوي الخاص بالدوري السعودي للمحترفين والدرجتين الأولى والثانية، بداية الشهر الحالي، ويستمر حتى الـ30 من شهر يناير، بحسب ما أعلنته لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي.

واستعدت أندية الدوري السعودي للدخول بقوة في الميركاتو الشتوي وإبرام بعض الصفقات لتدعيم الصفوف والتجهيز بشكل جيد لمراحل الحسم في المسابقة.

ويحتل الهلال المركز الخامس في الدوري برصيد 24 نقطة من 14 مباراة متأخراً بثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر، الذي خاض 14 مباراة، بينما خاضت الفرق من الثاني وحتى الرابع 15 مباراة.