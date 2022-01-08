الأهلي السعودي يمهل كارلوس إدواردو 48 ساعة.. مخالصة أو الانسحاب

أمهلت إدارة النادي الأهلي السعودي، البرازيلي كارلوس إداوردو لاعب وسط شباب الأهلي دبي الإماراتي 48 ساعة لإجراء مخالصة مالية مع ناديه الحالي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع إدواردو، خاصة أن عقده مع شباب الأهلي دبي لا يتبقى فيه سوى 6 أشهر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الأهلي طلبت من إدواردو التوقيع على العرض المقدم له من أجل كسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو سينسحب النادي من الصفقة ويتجه إلى خيارات أخرى.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد اتفقت إدارة النادي الغربي مع إدواردو التوقيع على عقد رسمي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل نحو 3 ملايين دولار.

وأشارت إلى أن العقد سيشمل الرواتب، ومقدم العقد، شريطة أن تكون صفقة انتقال حر دون أي تبعية مالية يتم دفعها من أجل فسخ عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأهلاوية طلبت من إدواردو عمل مخالصة مالية مع شباب أهلي دبي من أجل التوقيع للأهلي، خاصة ون المحاولات مازالت حثيثة لأن يصبح اللاعب حرًا.

وكارلوس إدواردو، البالغ من العمر 32 عامًا، ارتدى قميص نادي الهلال السعودي، في الفترة من 2015 إلى 2020، حتى وصل إلى ارتداء شارة القيادة، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نادي شباب الأهلي الإماراتي رفض عرضًا مقدمًا من نادي الفيصلي السعودي للحصول على خدمات كارلوس إدواردو لمدة 6 أشهر مقابل 700 ألف دولار فقط.