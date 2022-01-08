رياضة

إلغاء مباراة الوكرة والريان بالدوري القطري بعد إغماء اللاعب عثمان كوليبالي
تاريخ النشر: 08 يناير 2022 16:35 GMT
تاريخ التحديث: 08 يناير 2022 17:20 GMT

إلغاء مباراة الوكرة والريان بالدوري القطري بعد إغماء اللاعب عثمان كوليبالي

تعرض عثمان كوليبالي لاعب نادي الوكرة القطري للإغماء، في مباراة فريقه ضد الريان، التي أقيمت مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر. وتوقفت

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تعرض عثمان كوليبالي لاعب نادي الوكرة القطري للإغماء، في مباراة فريقه ضد الريان، التي أقيمت مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر.

وتوقفت مباراة الوكرة ضد الريان عند الدقيقة 42؛ بعد سقوط مفاجئ للمدافع عثمان كوليبالي.

وبعد نزول الجهاز الطبي للكشف على اللاعب، قرر حكم المباراة إلغاءها وإطلاق صافرة النهاية.

ولم تعلن رابطة دوري النجوم أو نادي الوكرة أي تفاصيل عما حدث للاعب عقب خروجه من الملعب وإلغاء المباراة بالفعل.

وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي جيمس رودريجيز.

‏وتعليقًا على حالة اللاعب، قال الإعلامي خالد جاسم في تصريحات تليفزيونية: ”الحمد لله اللاعب عثمان كوليبالي طيب إن شاء الله“.

‏وأضاف: ”الطاقم الطبي قام بالإجراء المطلوب وإن شاء الله تتحسن حالته ويرجع للملاعب بأسرع وقت“.

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