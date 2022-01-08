إلغاء مباراة الوكرة والريان بالدوري القطري بعد إغماء اللاعب عثمان كوليبالي

تعرض عثمان كوليبالي لاعب نادي الوكرة القطري للإغماء، في مباراة فريقه ضد الريان، التي أقيمت مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر.

وتوقفت مباراة الوكرة ضد الريان عند الدقيقة 42؛ بعد سقوط مفاجئ للمدافع عثمان كوليبالي.

وبعد نزول الجهاز الطبي للكشف على اللاعب، قرر حكم المباراة إلغاءها وإطلاق صافرة النهاية.

🔴 لاعب نادي الوكرة القطري عثمان كوليبالي يتعرض للإغماء في مباراة فريقه ضد الريان الجارية الآن لحساب منافسات الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر. pic.twitter.com/mpnnDEELc2 — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

ولم تعلن رابطة دوري النجوم أو نادي الوكرة أي تفاصيل عما حدث للاعب عقب خروجه من الملعب وإلغاء المباراة بالفعل.

وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي جيمس رودريجيز.

‏وتعليقًا على حالة اللاعب، قال الإعلامي خالد جاسم في تصريحات تليفزيونية: ”الحمد لله اللاعب عثمان كوليبالي طيب إن شاء الله“.

‏وأضاف: ”الطاقم الطبي قام بالإجراء المطلوب وإن شاء الله تتحسن حالته ويرجع للملاعب بأسرع وقت“.