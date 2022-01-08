ترتيب الدوري السعودي: النصر يتخطى ضمك وينفرد بالمركز الثالث (فيديو)

حقق النصر فوزه الرابع على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالتفوق 2-صفر على ضمك اليوم السبت.

وواصل النصر صحوته في الفترة الأخيرة وسجل هدفا في كل شوط، حيث تقدم بتسديدة من أندرسون تاليسكا في الدقيقة 19.

وأضاف بيتي مارتينيز الهدف الثاني بعد الاستراحة بست دقائق.

وانفرد النصر، الذي فاز للمرة الخامسة في آخر ست مباريات بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن منافسه ضمك الذي بقي دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي، ويحتل المركز الرابع.

ويتأخر النصر بفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني الذي خاض 15 مباراة.

ويتصدر الاتحاد الدوري وله 35 نقطة من 15 مباراة.