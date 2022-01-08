بتال القوس يعلق على أزمة محمد كنو.. وتركي العجمة يرد: الفيديوهات المفبركة لن تثنينا عن المطالبة بتطبيق النظام

كشف الإعلامي السعودي تركي العجمة عن موقفه في قضية ناديي الهلال والنصر وعقد اللاعب محمد كنو.

ونشر تركي العجمة تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: وكتب فيها: ”هذا موقفي في قضية عوض خميس والذي يشبه تماما موقفي من قضية كنو.. طبقوا النظام وفكونا من الأفلام، الفيديويات المفبركه اللي انعمل عليها مونتاج طول الليل وتم نشرها بشكل منظم ما راح تخلينا نتراجع عن المطالبة بتطبيق النظام“.

هذا موقفي في قضية عوض خميس والذي يشبه تماما موقفي من قضية كنو .. طبقوا النظام وفكونا من الأفلام الفيديويات المفبركه اللي انعمل عليها مونتاج طول الليل وتم نشرها بشكل منظم ما راح تخلينا نتراجع عن المطالبة بتطبيق النظام pic.twitter.com/LQXQ8aSi2Q — تركي العجمة (@TurkiAlajmah) January 8, 2022

كما أرفق تركي العجمة مع التغريدة مقطع فيديو قديما له يعلق فيه على قضية عوض خميس يقول فيه: ”ما في هيبة للنظام، ما في شيء شخصي، أنتم الآن تنكوون بالنار، ما في هيبة للنظام والاحتراف هذا هو العنوان الرئيس لاللي يصير، كل واحد يسوي اللي يبغاه، كل واحد عارف إنه بطريقة أو بأخرى ممكن تنحل بالوساطات“.

وأضاف: ”اليوم من الأشياء التي تتردد، ومش بالضرورة تكون صحيحة، إنه ممكن موضوع عوض خميس ينحل بطريقة ودية، لو طلع الناديان وعوض خميس، وقالوا إننا نحب بعض“.

وتابع: ”المفروض لجنة الاحتراف ما تخليهم، يجب أن يطبق النظام، وإذا أرادت لجنة الاحتراف وضع قيمة للنظام يجب أن نطبق النظام واللوائح الموجودة الآن، ويجب أن يغير في النظام، لازم الاحتراف يكون له هيبة، حتى ما ييجي لاعب يوقع لناديين، ورئيس ناد يدفع زيادة“.

صحيفة: الداعم المالي أكد للهلال تحمّله كافة التبعات المالية المترتبة على تجديد عقد محمد كنو https://t.co/mpWirvmPOw pic.twitter.com/eZGBM83f87 — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وأتم: ”إذا تبون احترافا حقيقيا، غير كدا كل واحد يشوف له يسوي، أتمنى موضوع عوض خميس يحل بالقانون والنظام ولا يكون في تسوية، أتمنى، شوف اللوائح اللي عندك وطبقها، اللي غلطان يتحمل الخطأ، واللي معه الحق يأخذ حقه، وأنا أعتقد إذا انحلت بالتسوية أحنا قاعدين نرجع للمربع الأول“.

وكان عوض خميس قد وقع عقدًا مع نادي الهلال، ثم وقع على تجديد تعاقده مع النصر.

وانتهت القضية بعدما توصلت إدارتا الهلال والنصر إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

في كل قصة شاردة وواردة يتهم الاتحاد السعودي وأحيانا وزارة الرياضة بمحاباة الهلال والنصر خوفا من سطوتهما الجماهيرية ونفوذهما كما يروج للأسف.. وتلصق الشائعات ظلما بكثير من المسئولين في المؤسستين دون أدلة واضحة.. اليوم.. نحن أمام قضية شائكة طرفاها الهلال والنصر ذاتهما.. 1️⃣ — بتال القوس (@battalalgoos) January 8, 2022

تعليق بتال القوس

من جهته طالب الإعلامي السعودي بتال القوس، الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يعلي اللوائح والقوانين في القضية المثارة حاليا بين ناديي الهلال والنصر بشأن اللاعب محمد كنو.

وكتب بتال القوس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”في كل قصة شاردة وواردة يتهم الاتحاد السعودي وأحيانا وزارة الرياضة بمحاباة الهلال والنصر خوفا من سطوتهما الجماهيرية ونفوذهما كما يروج للأسف.. وتلصق الشائعات ظلما بكثير من المسؤولين في المؤسستين دون أدلة واضحة“.

وأضاف: ”اليوم نحن أمام قضية شائكة طرفاها الهلال والنصر ذاتهما“، وتابع بتال القوس: ”قضية كبيرة.. تكررت للمرة الثانية بينهما.. في الأولى انتهت بالتراضي وحب الخشوم.. ولست ضد التراضي دام الأطراف متوافقة.. والصلح دائما خير“.

الرياضية: وكيل محمد كنو يرسل خطابا تحذيريا للهلال بعد توقيع اللاعب لنادي النصر رسميا https://t.co/tDzlIxwmRI pic.twitter.com/bVrVjsTNZ3 — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وأتم: ”ولكن.. بعيدا عن المخطئ والمصيب في القصة الجديدة.. أعتقد أنها فرصة سانحة للاتحاد السعودي ولجانه ليثبت لنا أن القانون واللوائح فوق الجميع“.

واختتم بتال القول: ”ويقطع دابر الشائعات التي تلاحقه من جماهير الناديين ومن جماهير الأندية الأخرى، تطبيق القانون بحذافيره والمواد واللوائح بنصوصها يخلق مناخا يتسم بالعدل تزدهر فيه المنافسة ويحمي اتحاد الكرة أولا والأندية ثانيا من تدخلات تسمح للشائعات والطفيليات والفيروسات بالنمو“.

وأعلن الهلال تجديد التعاقد مع اللاعب محمد كنو قبل أن يخرج النصر ببيان شدد فيه على أن اللاعب وقع لناديهم في فترته الحرة وقال إنه سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية.